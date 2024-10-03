Camiye girerken etek giyen erkek turistler sosyal medyayı salladı: Bursa’da tarihi Yeşil Cami'de etek şaşkınlığı
Bursa’ya gelen yabancı turist kafilesindeki erkekler, tarihi Yeşil Cami’yi ziyaretlerinde, kadınlar için cami girişine konulan etekleri giydi. Camideki bir kişinin cep telefonuyla kayda alıp paylaştığı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Şort giyen turistlerin, cami girişindeki uyarı levhasında, erkeklerin uzun pantolonlu olarak camiyi ziyaret etmesi gerektiği belirtilen yazıyı okuduktan sonra, saygıdan dolayı etekleri giydikleri öğrenildi.
Denizhan TECİK-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
• 03 Ekim 2024 - 17:30 • Son Güncelleme:
Denizhan TECİK-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
• 03 Ekim 2024 - 17:30 • Son Güncelleme: