'Camdaki Kız'ın 'Levent'i Tuğrul Tülek'ten set pozu!
Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Camdaki Kız'da Selen Koroğlu'nun eşi 'Levent' karakterine hayat veren Tuğrul Tülek, dizideki rol arkadaşlarıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Tülek'in sette çektiği kareyi Burcu Biricik de takipçilerinin beğenisine sundu.
Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan 'Camdaki Kız' dizisi, her perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve dizide 'Levent' karakterine hayat veren Tuğrul Tülek, rol arkadaşıyla sık sık vakit geçiyor.
"YEMEK SAHNESİ ÇEKERKEN ZORLANIYORUM"
Geçtiğimiz aylarda bir sosyal medya platformunda hayranlarından gelen soruları yayınlayan Tuğrul Tülek, en çok tekrar aldıkları sahnenin yemek sahnesi olduğunu söylemişti. Ünlü isim, “Bir gün içinde iki yemek sahnesi çekiliyorsa çok zorlanıyorum. Çünkü çok yemek yiyorum ben sahnelerde" demişti.
Tülek, sözlerine; "Mesela sabah kahvaltı sahnesi çekiliyordu bir gün akşam, akşam yemeği sahnesi çekiliyor bütün gün o masanın etrafındayım ve sürekli yemek yiyorum ve geneli var yakını var sıkı ikilisi var detayı var osu var busu var derken ben sürekli o iştahla yemek yemek zorundaymışım hissi biraz beni zorluyor bazı günler ama gerçekten yemek yerken terliyorum” diye devam etmişti.