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Magazin'Camdaki Kız'ın 'Levent'i Tuğrul Tülek'ten set pozu!
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• 07 Mayıs 2022 - 13:10 • Son Güncelleme:

'Camdaki Kız'ın 'Levent'i Tuğrul Tülek'ten set pozu!

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Camdaki Kız'da Selen Koroğlu'nun eşi 'Levent' karakterine hayat veren Tuğrul Tülek, dizideki rol arkadaşlarıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Tülek'in sette çektiği kareyi Burcu Biricik de takipçilerinin beğenisine sundu.

• 07 Mayıs 2022 - 13:10 • Son Güncelleme:
1Camdaki Kızın Leventi Tuğrul Tülekten set pozu
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Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan 'Camdaki Kız' dizisi, her perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

2Camdaki Kızın Leventi Tuğrul Tülekten set pozu

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve dizide 'Levent' karakterine hayat veren Tuğrul Tülek, rol arkadaşıyla sık sık vakit geçiyor.

3SET POZU

SET POZU

Zaman zaman sette geçirdiği anları da takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, son olarak 'Camdaki Kız'ın kadın oyuncuları; Burcu Biricik, Feri Baycu Güler, Selma Ergeç ve Nur Sürer ile çekim arasında poz verdi.

4Camdaki Kızın Leventi Tuğrul Tülekten set pozu

Tuğrul Tülek'in paylaştığı fotoğraf karesini Burcu Biricik de takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncuların yayınladığı kare, büyük ilgi gördü.

5YEMEK SAHNESİ ÇEKERKEN ZORLANIYORUM

"YEMEK SAHNESİ ÇEKERKEN ZORLANIYORUM"

Geçtiğimiz aylarda bir sosyal medya platformunda hayranlarından gelen soruları yayınlayan Tuğrul Tülek, en çok tekrar aldıkları sahnenin yemek sahnesi olduğunu söylemişti. Ünlü isim, “Bir gün içinde iki yemek sahnesi çekiliyorsa çok zorlanıyorum. Çünkü çok yemek yiyorum ben sahnelerde" demişti.

6Camdaki Kızın Leventi Tuğrul Tülekten set pozu

Tülek, sözlerine; "Mesela sabah kahvaltı sahnesi çekiliyordu bir gün akşam, akşam yemeği sahnesi çekiliyor bütün gün o masanın etrafındayım ve sürekli yemek yiyorum ve geneli var yakını var sıkı ikilisi var detayı var osu var busu var derken ben sürekli o iştahla yemek yemek zorundaymışım hissi biraz beni zorluyor bazı günler ama gerçekten yemek yerken terliyorum” diye devam etmişti.

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'Camdaki Kız'ın 'Levent'i Tuğrul Tülek'ten set pozu!

'Camdaki Kız'ın 'Levent'i Tuğrul Tülek'ten set pozu!

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