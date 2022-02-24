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MagazinÇağla Şıkel babasının ölümünü anlattı! 'Bağırdığımı hatırlıyorum'
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• 24 Şubat 2022 - 11:03 • Son Güncelleme:

Çağla Şıkel babasının ölümünü anlattı! 'Bağırdığımı hatırlıyorum'

Çağla Şıkel Gökhan Çınar'ın yaptığı Katarsis programına konuk oldu. Çağla Şıkel babasının ölümünü anlatırken zor anlar yaşadı. Ünlü model tüyleri diken diken eden konuşmasında "Gittiğimde yerde yatıyordu... Sarıldım mı sarılmadım mı hatırlamıyorum. Bağırdığımı hatırlıyorum. Hayatıma kazınan bir tablo o yerde yatışı" dedi.

• 24 Şubat 2022 - 11:03 • Son Güncelleme:
1Çağla Şıkel babasının ölümünü anlattı Bağırdığımı hatırlıyorum
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YouTube’da yayın hayatına devam eden Katarsis’in bu haftaki konuğu ünlü sunucu, oyuncu ve manken Çağla Şıkel oldu. Çağla Şıkel Katarsis programında babasıyla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti.

2Çağla Şıkel babasının ölümünü anlattı Bağırdığımı hatırlıyorum

Şıkel, babasının kalp krizi geçirdiği haberini aldığı anları şöyle anlattı; "Ofisinden haber geliyor, ambulans biraz gecikiyor. Nasıl gittiğimi hatırlamıyorum, Ayetel Kürsi okuduğumu hatırlıyorum. Biz üçüncüsünü beklemiyorduk. Gittiğimde yerde yatıyordu."

3Çağla Şıkel babasının ölümünü anlattı Bağırdığımı hatırlıyorum

"Sarıldım mı sarılmadım mı hatırlamıyorum. Bağırdığımı hatırlıyorum. Hayatıma kazınan bir tablo o yerde yatışı... Güler yüzüyle hatırlamak istesem de o aklımda kaldı. O benim babamdı. Sonra çok zor oldu. Ölümün ne demek olduğunu bu kadar yakından ani tanışmak..."

4Çağla Şıkel babasının ölümünü anlattı Bağırdığımı hatırlıyorum

Çağla Şıkel babasıyla ilgili "Keşke daha çok konuşsaydım, daha çok sevseydim, geri gelmeyeceğini bilmenin verdiği hüzün... Bunlar da yasa dair aslında" yorumunda bulundu.

5ŞİMDİ BENİ BU HALDE GÖRÜYOR OLSAYDI GURUR DUYARDI

"ŞİMDİ BENİ BU HALDE GÖRÜYOR OLSAYDI GURUR DUYARDI"

Hayatının bir diğer dönüm noktasının Türkiye Güzellik Yarışması’nda birinci ilan edildiği o an olarak ifade eden Çağla Şıkel, o dönemleri şöyle aktardı; "Bu durumu ilk başta babamdan saklamıştık. O zamanlarda zaten eğitimlerimden ve dans geçmişimden kaynaklı çeşitli organizasyonlara katılıyordum. Bu tarz etkinliklerden birinde Uğurkan Erez ile tanışmıştım."

6Çağla Şıkel babasının ölümünü anlattı Bağırdığımı hatırlıyorum

"O bana güzellik yarışmasına girmen gerek demişti. Öyle bir hayat ile hiç ilgim olmadı. Çok ısrar edince anneme söyledim bu durumu. Ardından elemelere girdim. Beş yüz kişiden ilk yirmi kişi arasında kalınca, ‘’Acaba anne babama söylesek mi bunu?’’ dedim. Babama söyleyince tabii biraz bozuldu."

7Çağla Şıkel babasının ölümünü anlattı Bağırdığımı hatırlıyorum

"Pek istemedi bunu. İstemeye istemeye yarışmaya girdim. O zaman hiç unutamıyorum. Ben birinci seçildiğimde babam ‘’İşte bu kadar!’’ deyip ayağa fırlamış. Annem anlatmıştı bunu ve hiç unutmam. Tabii o dönemler magazinlere düştüğümüz dönemler de yaşadık ve atlattık. Babam için de çok zor bir dönem oldu. Ama şimdi beni bu halde görüyor olsaydı gurur duyardı.’’

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