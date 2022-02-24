Çağla Şıkel babasının ölümünü anlattı! 'Bağırdığımı hatırlıyorum'

"Pek istemedi bunu. İstemeye istemeye yarışmaya girdim. O zaman hiç unutamıyorum. Ben birinci seçildiğimde babam ‘’İşte bu kadar!’’ deyip ayağa fırlamış. Annem anlatmıştı bunu ve hiç unutmam. Tabii o dönemler magazinlere düştüğümüz dönemler de yaşadık ve atlattık. Babam için de çok zor bir dönem oldu. Ama şimdi beni bu halde görüyor olsaydı gurur duyardı.’’