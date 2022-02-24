Çağla Şıkel babasının ölümünü anlattı! 'Bağırdığımı hatırlıyorum'
Çağla Şıkel Gökhan Çınar'ın yaptığı Katarsis programına konuk oldu. Çağla Şıkel babasının ölümünü anlatırken zor anlar yaşadı. Ünlü model tüyleri diken diken eden konuşmasında "Gittiğimde yerde yatıyordu... Sarıldım mı sarılmadım mı hatırlamıyorum. Bağırdığımı hatırlıyorum. Hayatıma kazınan bir tablo o yerde yatışı" dedi.
YouTube’da yayın hayatına devam eden Katarsis’in bu haftaki konuğu ünlü sunucu, oyuncu ve manken Çağla Şıkel oldu. Çağla Şıkel Katarsis programında babasıyla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti.
Şıkel, babasının kalp krizi geçirdiği haberini aldığı anları şöyle anlattı; "Ofisinden haber geliyor, ambulans biraz gecikiyor. Nasıl gittiğimi hatırlamıyorum, Ayetel Kürsi okuduğumu hatırlıyorum. Biz üçüncüsünü beklemiyorduk. Gittiğimde yerde yatıyordu."
"ŞİMDİ BENİ BU HALDE GÖRÜYOR OLSAYDI GURUR DUYARDI"
Hayatının bir diğer dönüm noktasının Türkiye Güzellik Yarışması’nda birinci ilan edildiği o an olarak ifade eden Çağla Şıkel, o dönemleri şöyle aktardı; "Bu durumu ilk başta babamdan saklamıştık. O zamanlarda zaten eğitimlerimden ve dans geçmişimden kaynaklı çeşitli organizasyonlara katılıyordum. Bu tarz etkinliklerden birinde Uğurkan Erez ile tanışmıştım."
"Pek istemedi bunu. İstemeye istemeye yarışmaya girdim. O zaman hiç unutamıyorum. Ben birinci seçildiğimde babam ‘’İşte bu kadar!’’ deyip ayağa fırlamış. Annem anlatmıştı bunu ve hiç unutmam. Tabii o dönemler magazinlere düştüğümüz dönemler de yaşadık ve atlattık. Babam için de çok zor bir dönem oldu. Ama şimdi beni bu halde görüyor olsaydı gurur duyardı.’’