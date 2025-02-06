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Büyük acının ikinci yıldönümü! 6 Şubat'ta hayatını kaybedenler için törenler yapılıyor

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 6 Şubat 2023 günü saat 04.17’de meydana gelen deprem, tüm Türkiye’yi derinden sarsarken, ikinci sarsıntı felaketin boyutlarını daha da artırdı. Depremlerin ‘kara’ simgesi olarak adlandırılan ve yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde de depremin ikinci yıl dönümünde hüzün hakim oldu. Öte yandan depremlerde hayatını kaybedenler, Gaziantep, Hatay ve Adıyaman'da 'Sessiz Yürüyüş' ile anıldı. Depremlerde yaşamını yitirenler saat 04.17'de depremin merkez üssü Pazarcık'ta da anıldı. Vatandaşlar Pazarcık'ta saat kulesine karanfil bıraktı.

• 06 Şubat 2025 - 07:20 • Son Güncelleme:
• 06 Şubat 2025 - 07:20 • Son Güncelleme:
1Büyük acının ikinci yıldönümü 6 Şubatta hayatını kaybedenler için törenler yapılıyor



6 Şubat 2023'te 04.17'de Pazarcık-Kahramanmaraş ve 13.27'de Elbistan-Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin acısı yüreklerdeki tazeliğini hala koruyor.

Yaklaşık 50 bin vatandaşın hayatını kaybettiği ve 100 binden fazla kişinin yaralandığı depremlerin ikinci yıl dönümünde ülkenin birçok noktasında anma törenleri düzenlendi.

2Büyük acının ikinci yıldönümü 6 Şubatta hayatını kaybedenler için törenler yapılıyor



Bu fekaketleri yaşamamak için her türlü tedbiri alacağız'Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerinin 2’nci yıldönümünde, Osmaniye Rahime Hatun Mahallesi Kemal Satır Caddesi üzerindeki kapalı semt pazarı alanında anma töreni düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Milletvekili Seydi Gülsoy, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saat 04.17’yi gösterdiğinde, depremlerde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesinin hazırladığı ‘deprem’ konulu klip izlendi. Salih Bahçeli Camii İmam Hatibi Rüstem Kalem tarafından, depremde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okudu. Ardından İl Müftüsü Ali Çakmak dua etti. Alanda toplanan vatandaşlara Osmaniye Belediyesi Gezici Aşevi ve Kızılay tarafından kurulan stantta sıcak çorba ikram edildi. ‘Astın felaketi’ konulu sinevizyon izlenirken, bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

3‘BU FELAKETLERİ TEKRAR YAŞAMAMAK İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ’

‘BU FELAKETLERİ TEKRAR YAŞAMAMAK İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ’

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Allah bizlere böylesi felaketleri bir daha yaşatmasın diye temenni ediyorum. Bu felaketleri bir daha yaşamamamız için gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Bu felaketleri tekrar yaşamamak için elimizden gelen her türlü tedbiri alacağız. Ama Allah korusun yaşadığımızda da nasıl davranılması gerektiğini, neler yapılması gerektiğini de biz millet olarak hep hafızamızda taze tutmak durumundayız. 6 Şubat’ı hepimiz bugün gibi hatırlıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından alanda oluşturulan standa, depremlerde hayatını kaybedenler anısına karanfil bırakıldı. Anma programı, Kemal Satır Caddesi üzerinde gerçekleştirilen sessiz yürüyüş ile sona erdi.

4Alpargün Apartmanında gözyaşları...

Alpargün Apartmanı'nda gözyaşları...



6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan şehirlerden Adana'da, saatler 04.17'yi gösterdiğinde anma etkinliği düzenlendi.

96 kişiye mezar olan Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı'nın alanında gerçekleşen anma etkinliğine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve yakınlarını kaybedenler katıldı. Alpargün Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin yakınları, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası alan müteahhit Hasan Alpargün'e indirim uygulanmamasını istedi. Gözyaşlarına engel olamayan vatandaşlar, o gün yaşadıklarını durumu büyük üzüntüyle anlattı. 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın sağ kurtulan Akgün Üregen ise davanın devam ettiğini, bilirkişi raporunun beklendiğini söyleyip, 7 Mayıs'ta görülecek duruşmada kendilerine destek olunmasını istedi.



Deprem günü yaşadıklarını aktaran Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise o gece Adana Valisi ile görüştüğünü belirtip, "Bu apartmanları yapanların hepsi kaçacak. Hemen yurt dışı yasağı koyun’ dedim. Biliyorum çünkü onların hepsini" dedi. Konuşmaların ardından depremde ölenlerin anısına alana karanfil bırakıldı. Anma etkinliği, Kur’an-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.

5Serin-2 Apartmanının enkazında düzenlenen tören

Serin-2 Apartmanı'nın enkazında düzenlenen tören



Depremlerde Diyarbakır’da hayatını kaybeden 411 kişi, 77 kişiye mezar olan Serin-2 Apartmanı'nın enkazının kaldırıldığı alanda düzenlenen etkinlik ile anıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, 1’i boş 7 bina yıkıldı. Depremde 411 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. 5 bin 494 bina ağır, 2 bin 645 bina orta hasar aldı. Depremin 2’nci yıldönümü dolayısıyla, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Tesisler Kavşağı'nda 77 kişinin hayatını kaybettiği 11 katlı Serin-2 Apartmanı'nın enkazının kaldırıldığı alanda anma töreni düzenlendi. Depremin yaşandığı saat 04.17’de, alana karanfil bırakılarak, mum yakıldı. Törene DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nizam Dilek, bazı sivil toplum kuruluşları ile meslek örgütü temsilcileri, hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

6Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Zonguldakta anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Zonguldak'ta anıldı



Zonguldak Demokrasi Platformu öncülüğünde, 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ikinci yılında anma programı düzenlendi.

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti üyeleri ve vatandaşlar, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, depremde hayatını kaybedenleri rahmet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Tarihin en büyük depremini yaşadıklarını belirten Yeşil, "Unutmamak ve unutturmamak adına Madenci Anıtı'nda bir aradayız. Depremle ilgili bizler bir belgesel hazırladık. Madencilerimizin orada özverili şekilde bir nefese can olmak için canları pahasına yaptıkları çalışmaları anlatmak ve farkındalık yaratmak istedik. Deprem bizim gerçeğimiz. Bu gerçekten kaçamayız. Bu acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum." diye konuştu.

Zonguldak Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Erdoğan Kaymakçı da arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve bu konudaki uzmanlıklarıyla fark yaratan madencilerin göçük ve enkaza girerek yüzlerce insanı kurtardığını anlattı.​​​​​​​

7Hatayda 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında anma etkinlikleri için toplandı

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında anma etkinlikleri için toplandı



Valilik koordinesinde düzenlenen anma etkinliği kapsamında, Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar Vali Ürgen Parkı'nda bir araya geldi.

8Büyük acının ikinci yıldönümü 6 Şubatta hayatını kaybedenler için törenler yapılıyor



Kalabalık grup, "Sessiz Yürüyüş" adı altında Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'nda yürüdü.

İlk depremin meydana geldiği saat 04.17'de afette yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

"HÜZÜNLÜYÜZ, ÜZÜNTÜLÜYÜZ"

Alana gelenlerden Döne Tohma, AA muhabirine, yaşadıkları acıları unutmadıklarını söyledi.

Bir daha bu tür acılar yaşanmamasını temenni eden Tohma, "Depreme Antakya'da yakalandım, o gün çok kötüydü, Allah bir daha yaşatmasın. Depremde ölenlere rahmet diliyorum, hüzünlüyüz, üzüntülüyüz." dedi.

İSKENDERUN

İskenderun ilçesinde de vatandaşlar, Anıt Alanı'nda ve çevresinde toplandı.

Esnaf tarafından alandakilere çorba ikram edildi.

Buradaki kalabalıkta bulunan Resul Daş, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi.

3 SEMAVİ DİNİN TEMSİLCİLERİNDEN DUA

Anma programı kapsamında, 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti.D

sonra depremde yaşamını yitirenler anısına Asi Nehri'ne kırmızı karanfil atıldı.

Merkez Defne ilçesinde de belediye ekiplerince Uğur Mumcu Bulvarı'nda "Unutmadık" yazılı platform kuruldu. Burada toplanan kalabalık, kayıplarını andı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, duaların edildiği anmada, vatandaşlar dilek fenerleri uçurdu.

Yunus Emre Parkı'nda toplananlar da saat 04.17'yi gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu. Katılımcılar daha sonra Asi Nehri'ne karanfil, defne dalları ve reyhan attı.

996 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı bulunduğu alanda anma töreni düzenlendi

96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı bulunduğu alanda anma töreni düzenlendi

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın bulunduğu alanda anma töreni düzenlendi.

10Büyük acının ikinci yıldönümü 6 Şubatta hayatını kaybedenler için törenler yapılıyor



Merkez üssü Pazarcık'ta anma töreni düzenlendiKahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler saat 04.17'de depremin merkez üssü Pazarcık'da anıldı.

Vatandaşlar, saat kulesine karanfil bıraktı.

11Gaziantepte 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler sessiz yürüyüşle anıldı

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler "sessiz yürüyüşle" anıldı



Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Gaziantep Valiliğince, merkez Şehitkamil ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde, 6 bloktan 4'ü yıkılan ve 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde anma programı düzenlendi.

12Büyük acının ikinci yıldönümü 6 Şubatta hayatını kaybedenler için törenler yapılıyor

Taziyeevinde toplanan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve yakınlarını kaybeden vatandaşlar, enkaz alanına yürüdü.

13Büyük acının ikinci yıldönümü 6 Şubatta hayatını kaybedenler için törenler yapılıyor



"Sessiz" gerçekleştirilen yürüyüşün ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, saygı duruşunda bulundu.

Program, duaların okunmasının ardından son buldu.

Enkaz alanına gelen bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü.

14Bursada 6 Şubat 2023teki depremlerde yaşamını yitirenler anıldı

Bursa'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler anıldı



Bursa'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamlarını yitirenler için anma programı yapıldı.

Osmangazi Belediyesi, Kent Konseyi ve Bursa İl Dernekler Federasyonu (BİLDEF) tarafından Osmangazi Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Programa, depremden etkilenen 11 ilin dernek temsilcileri, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.Depremin meydana geldiği saat 04.17'de saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Program, katılımcıların konuşmalarıyla sona erdi.

15Şehirler yükseliyor, tarih korunuyor

Şehirler yükseliyor, tarih korunuyor



Yaraların sarılmasının somut yüzü yıkılan şehirlerin yeniden inşası oldu. 11 ilde 174 ayrı alanda 182 bin kişi ile inşaat çalışmalarına devam ediliyor. Bugüne kadar 169 bin 171’i konut,149’u işyeri ve 32 bin 260’ı köy evi olmak üzere 201 bin 580 inşaat teslim edilidi. Çalışmalarda, tarihi yapılar da korunuyor. Hatay’da Uzun Çarşı’daki 722 iş yeri, Habib-i Neccar Cami, Kemalpaşa ve Kurtuluş caddelerindeki işyerleri ve konutlar, Kahramanmaraş Kapalı Çarşı’daki 140 dükkânın restorasyonu, Tarihi Demirciler Çarşısı’nda 76 iş yeri, Adıyaman’ın tarihi kent meydanı, Malatya’da Şire Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı gibi alanlar, tarihi alanlardaki dönüşümün örnekleri olarak öne çıkıyor.

16Büyük acının ikinci yıldönümü 6 Şubatta hayatını kaybedenler için törenler yapılıyor

Bölgedeki eğitim hizmetleri de, acil durum konteynerlerinden yeni ve kalıcı mekanlara taşındı. Dönüşümle, 501 okul ve 7 bin 274 dersliğin yapımı tamamlanırken, az hasarlı 58 bin 832 derslik onarıldı, orta hasarlı 63 okul ve 882 derslik güçlendirildi. Eylül 2025 itibarıyla bin 241 okul ve 19 bin 784 dersliğin tamamlanmasıyla deprem öncesine göre derslik kapasitesi yüzde 10 artmış olacak. Eğitim süreci geçtiğimiz iki yılda büyük oranda kesintisiz sürerken, temel eğitimde öğrenme kayıplarının giderilmesi için UNICEF desteğiyle çalışmalar yürütüldü.