Büyük acının ikinci yıldönümü! 6 Şubat'ta hayatını kaybedenler için törenler yapılıyor
Kahramanmaraş Pazarcık’ta 6 Şubat 2023 günü saat 04.17’de meydana gelen deprem, tüm Türkiye’yi derinden sarsarken, ikinci sarsıntı felaketin boyutlarını daha da artırdı. Depremlerin ‘kara’ simgesi olarak adlandırılan ve yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde de depremin ikinci yıl dönümünde hüzün hakim oldu. Öte yandan depremlerde hayatını kaybedenler, Gaziantep, Hatay ve Adıyaman'da 'Sessiz Yürüyüş' ile anıldı. Depremlerde yaşamını yitirenler saat 04.17'de depremin merkez üssü Pazarcık'ta da anıldı. Vatandaşlar Pazarcık'ta saat kulesine karanfil bıraktı.
• 06 Şubat 2025 - 07:20 • Son Güncelleme:
• 06 Şubat 2025 - 07:20 • Son Güncelleme: