Bütün verileri bilgisayarın kopyaladı! Polat çifti ile çalışan fenomende şok itiraflar

BAHİS SİTELERİ İLE İRTİBATI ORTAYA ÇIKTI

Erkan Şahin’in ifadesinin ardından verdiği bilgilere ilişkin araştırma yapan savcılık, iddianamede şunlara yer verdi: “Söz konusu sitelerin yasadışı bahis organizasyonu için kurulmuş siteler olduğunun tespit edildiği görülmüştür. Dolayısıyla şüpheli Engin Polat’ın ‘Jasmin Bet’ isimli yasadışı bahis sitesi dışında ‘vdcasino.com’ ve ‘vidobet.com’ isimli yasadışı bahis siteleriyle de irtibatı ortaya konmuştur.”



İddianamede ayrıca Dilan Polat’ın, Erkan Şahin’in örgüt lideri Engin Polat’ın sevk ve idaresinde olan yasadışı bahis sitelerinin sosyal medya üzerinden tanıtımını yapıp, takipçisini arttırmaya çalıştığı yönündeki anlatımları da dikkate alındığında, gerek yasadışı paranın temin miktarını arttırmak gerekse de parasal hacmi büyütmek adına etkin rol oynadığı, konumu itibari ile örgüt yöneticisi olduğu öne sürüldü.



‘SOĞUK CÜZDAN’ DETAYI



Dilan ve Engin Polat, hakkında hazırlanan 75 sayfalık iddianamede başka detaylar da ortaya çıktı. Polat çiftinin, yasadışı yollardan edinilen paraları, ‘soğuk cüzdan’ yöntemi ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya çalıştıkları, şirketlerde biriken paraları çoğunlukla nakit çekme suretiyle topladıkları öne sürüldü. Son hamle olarak paraları şirketler içerisinde en temiz şekilde tuttukları Engin Polat’ın tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin banka hesaplarına nakit yatırarak, aklama sürecini bu şekilde tamamlamaya çalıştıkları iddia edildi. İddianamede, örgütün liderinin Engin Polat, yöneticilerinin ise Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Dilan Polat, Mustafa Özalp ve Sinem Sıla Doğu olduğu da belirtildi.