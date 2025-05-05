Bütün şehir kamp alanı oldu! Turist akını var: Parklarda adım atacak yer kalmadı

"Her yıl gelmeye çalışıyoruz"

Şenlikler için Karavan ile İstanbul'dan Sarayiçi'ne gelen vatandaşlardan Şükrü Sağlam, "Yani buranın şenlikleri çok güzel oluyor ve çok kalabalık bir yer oluyor. İstanbul'dan olsun bir çok illerden buraya insanlar kakava şenliklerine katılmak için akın ediyorlar, biz de bu akından etkilenmemek için erken gelip yerimizi kapatalım dedik. Çok güzel geçiyor, geçen yıl geldik ondan önceki yıl da geldik her yıl gelmeye çalışıyoruz. İçeride çok güzel insanlar oynuyorlar dans ediyorlar, özgür bir şekilde bu anı yaşayan insanları görmek hakikaten çok güzel. Ben de Edirneliyim İstanbul'da yaşıyorum kendi memleketinde böyle güzel bir aktivitelerin, organizasyonların olması benim için bir gurur verici bir durum. Karavanlarımıza gelmekte ayrı bir güzellik bizim için, bunun keyfini biz İlyas Bey'le birlikte yaşıyoruz. İki karavan bir şekilde geziyoruz, gidebildiğimiz her yere gidiyoruz. Şenlikler olarak Edirne kakava şenlikleri vazgeçilmez bir anı oluyor bizim için" şeklinde konuştu.