Bursalı gençler Üsküp'te salsa ile Türkiye'yi temsil ettiler

En son olarak geçen hafta Makedonya’da 3 dansçıyla gittiğim dünya arenası yarışmasında birçok derece, ünvan ve dünya şampiyonluğu aldık. Bize çok güzel bir gurur yaşattılar. İstiklal Marşımızın o arenada okunması, güçlü rakiplerin arasında bize ayrı bir gurur vericiydi.