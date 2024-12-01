Bursalı gençler Üsküp'te salsa ile Türkiye'yi temsil ettiler
Bursa'da, annelerinin yönlendirmesiyle salsa dansını öğrenmek için kursa giden Beren Aydın (13) ile aynı soyadı paylaşan Ali Efe Aydın (15), Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde düzenlenen, 'IDO World Dance Championships’ yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. İkili, Salsa Couples Juniors kategorisinde dünya şampiyonu olurken, aynı yarışmada, Salsa Duos Juniors 2 kategorisinde ise dünya 2'nciliğini elde etti.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)
• 01 Aralık 2024 - 12:02 • Son Güncelleme:
Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)
• 01 Aralık 2024 - 12:02 • Son Güncelleme: