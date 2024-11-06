Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemBursalı gencin oyun sevdası arabasına taşındı: Evde sıkılınca otomobilini oyun salonuna dönüştürdü
HaberlerGündem Haberleri Bursalı gencin oyun sevdası arabasına taşındı: Evde sıkılınca otomobilini oyun salonuna dönüştürdü

Bursalı gencin oyun sevdası arabasına taşındı: Evde sıkılınca otomobilini oyun salonuna dönüştürdü

Bursa'da, özel bir şirkette çalışan ve dijital oyunlara karşı ilgisi olan Burak Çiçek (23), işten geri kalan zamanlarında evde canı sıkılınca otomobili oyun salonuna çevirdi. Otomobilin bagajına, evinde kullandığı plazma televizyon ile oyun konsolu kuran Çiçek, aracı park edip istediği yerde oyun oynayabiliyor.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)
• 06 Kasım 2024 - 12:34 • Son Güncelleme:
Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)
• 06 Kasım 2024 - 12:34 • Son Güncelleme:
1Bursalı gencin oyun sevdası arabasına taşındı: Evde sıkılınca otomobilini oyun salonuna dönüştürdü

Bursa'da, özel bir şirketin üretim bölümünde çalışan ve dijital oyunlara karşı ilgisi olan Burak Çiçek, işten geriye kalan zamanlarını, evindeki oyun konsolunda oyun oynayarak geçiriyor.

2Bursalı gencin oyun sevdası arabasına taşındı: Evde sıkılınca otomobilini oyun salonuna dönüştürdü

Evde, kapalı kalmaktan sıkılan Çiçek, oyun sevdasından da vazgeçemeyince çareyi 6 ay önce aldığı otomobilini, oyun salonuna çevirmekte buldu.

3Bursalı gencin oyun sevdası arabasına taşındı: Evde sıkılınca otomobilini oyun salonuna dönüştürdü

Odasındaki plazma televizyon ile oyun konsolunu, özel bir sistem kurarak, otomobilinin bagajına taşıyan Çiçek, aracını istediği yerde park edip, Oyun oynayabiliyor. Çiçek, aynı zamanda dizi ve film de izleyip, açık hava sineması keyfi yaşıyor.

4‘YOLCULUK SIRASINDA MOLA VERİP, OYUN OYNUYORUM’

‘YOLCULUK SIRASINDA MOLA VERİP, OYUN OYNUYORUM’

Aracını park edip oyun oynadığı yerlerdeki insanların önce şaşırdığını, sonra yanına gelip, kendisini izlediklerini söyleyen Çiçek, otomobiline kurduğu sistem, aksesuarlar, televizyon ve oyun konsolu için 500 bin lira harcadığını belirtti.

5Bursalı gencin oyun sevdası arabasına taşındı: Evde sıkılınca otomobilini oyun salonuna dönüştürdü

Bu sayede istediği her yerde oyun oynayabildiğini söyleyen Çiçek, “Çalışmadığım süre içerisinde, kalan zamanımın büyük bölümünü oyun oynayarak geçiriyordum.

6Bursalı gencin oyun sevdası arabasına taşındı: Evde sıkılınca otomobilini oyun salonuna dönüştürdü

Evde oynamak sıkıcı gelince, sistemi otomobilimin bagajına, ses sistemini ise bagaj kapağına monte ettim.

7Bursalı gencin oyun sevdası arabasına taşındı: Evde sıkılınca otomobilini oyun salonuna dönüştürdü

Yolculuk sırasında mola verdiğim zaman, araçta bulunan seyyar sandalyeme oturup, televizyonun karşısına geçerek oyun oynuyorum.

8Bursalı gencin oyun sevdası arabasına taşındı: Evde sıkılınca otomobilini oyun salonuna dönüştürdü

Bazı günler televizyon programlarını da bu şekilde izliyorum. Bu şekilde eğlenmem, görenlerin de dikkatini çekiyor” diye konuştu.