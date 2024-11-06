Bursalı gencin oyun sevdası arabasına taşındı: Evde sıkılınca otomobilini oyun salonuna dönüştürdü
Bursa'da, özel bir şirkette çalışan ve dijital oyunlara karşı ilgisi olan Burak Çiçek (23), işten geri kalan zamanlarında evde canı sıkılınca otomobili oyun salonuna çevirdi. Otomobilin bagajına, evinde kullandığı plazma televizyon ile oyun konsolu kuran Çiçek, aracı park edip istediği yerde oyun oynayabiliyor.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)
• 06 Kasım 2024 - 12:34 • Son Güncelleme:
Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)
• 06 Kasım 2024 - 12:34 • Son Güncelleme: