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GündemBursa'dan dünyaya gönderiliyor! Bir mahallenin geçim kaynağı, hasadı devam ediyor
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Bursa'dan dünyaya gönderiliyor! Bir mahallenin geçim kaynağı, hasadı devam ediyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yetiştirilen çöğürler (tohumdan yetiştirilen küçük anaç fidan), yurt içi ve yurt dışındaki fidan üreticilerine gönderiliyor. Çöğürler, fidan üzerine faaliyet gösteren işletmeler aracılığıyla daha da büyütülerek meyve üreticilerine satılıyor. Mahalle halkının geçim kaynaklarının başında gelen çöğür üretimiyle ekonomiye yıllık 25 milyon lira katkı sağlanıyor.

BURSA (AA)
• 20 Mart 2025 - 12:01 • Son Güncelleme:
BURSA (AA)
• 20 Mart 2025 - 12:01 • Son Güncelleme:
1Bursadan dünyaya gönderiliyor Bir mahallenin geçim kaynağı, hasadı devam ediyor

Yılda ortalama 10 milyon çöğür üretilen 4 bin nüfuslu kırsal Cerrah Mahallesi'nde hasat mesaisi devam ediyor.

2Bursadan dünyaya gönderiliyor Bir mahallenin geçim kaynağı, hasadı devam ediyor

Tohumdan başlayarak 2 yıllık zorlu sürecin ardından satışa hazır hale getirilen anaç fidanlar, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Gürcistan'a da gönderiliyor.

3Bursadan dünyaya gönderiliyor Bir mahallenin geçim kaynağı, hasadı devam ediyor

Çöğürler, fidan üzerine faaliyet gösteren işletmeler aracılığıyla daha da büyütülerek meyve üreticilerine satılıyor. Mahalle halkının geçim kaynaklarının başında gelen çöğür üretimiyle ekonomiye yıllık 25 milyon lira katkı sağlanıyor.

4Bursadan dünyaya gönderiliyor Bir mahallenin geçim kaynağı, hasadı devam ediyor

Cerrah Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Bayram, AA muhabirine 12-13 yıl önce doku kültürü laboratuvarlarının da çıkmasıyla bu sektörün ivme kazandığını söyledi.

5Bursadan dünyaya gönderiliyor Bir mahallenin geçim kaynağı, hasadı devam ediyor

Bayram, Cerrah Mahallesi'nin Türkiye'nin önemli anaç fidan üretim merkezlerinden olduğunu belirterek, bu yıl üretim ve satışların yüz güldürdüğünü kaydetti.

6Bursadan dünyaya gönderiliyor Bir mahallenin geçim kaynağı, hasadı devam ediyor

Türkiye genelinde üretilen anaç fidanlarının büyük bir bölümünün yurt dışına gönderildiğini vurgulayan Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

7Bursadan dünyaya gönderiliyor Bir mahallenin geçim kaynağı, hasadı devam ediyor

"Türkiye genelindeki tohum anaç üretiminin yüzde 80'ini Cerrah Mahallesi karşılıyor. Bunun bir kısmını ihraç ediyoruz, kalan kısmını da Türkiye'deki üreticilerimize dağıtıyoruz.

8Bursadan dünyaya gönderiliyor Bir mahallenin geçim kaynağı, hasadı devam ediyor

Fidan üretecek olan bu fidanı Cerrah Mahallesi'nden alıyor. Bu anaç olmadan fidan olmaz. Yurt dışında Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Ukrayna, Gürcistan ve Avrupa'dan birkaç ülkeye gidiyor. 12-13 ülkeye gönderiyoruz."

9Bursadan dünyaya gönderiliyor Bir mahallenin geçim kaynağı, hasadı devam ediyor

Bayram, yetiştirdikleri kaliteli ürünlerin daha geniş pazarlarda satılması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Yurt dışına yöneldik, orada pazarlar arıyoruz. Ürünlerimizi yurt dışına pazarlamamız lazım.

10Bursadan dünyaya gönderiliyor Bir mahallenin geçim kaynağı, hasadı devam ediyor

Bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Ankara'da da fidan üreticileri birliği olarak bu konuda inovasyon çalışması yapıyoruz. Ticaret heyetleri kuruyoruz, onlarla birlikte yurt dışında pazar arıyoruz." ifadesini kullandı

11Bursadan dünyaya gönderiliyor Bir mahallenin geçim kaynağı, hasadı devam ediyor

Bayram, mahallelerinde 8-10 çeşit anaç fidanın üretildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:"Şeftali, erik, kayısı, armut, mahlep, kiraz tohumları gibi ürünler yetiştiriyoruz. Arz talebe göre üretim yapıyoruz. Vatandaşlar bodur anaçlara yöneldi.

12Bursadan dünyaya gönderiliyor Bir mahallenin geçim kaynağı, hasadı devam ediyor

Modern meyve bahçeleri kurulmaya başlandı. Önümüzdeki yıllar kurak yıllar. Tohum anaçları susuzluğa dayanıklı, bunları tercih etmek lazım. Burada da en dayanıklı anaçlar, tohum anaçları.

13Bursadan dünyaya gönderiliyor Bir mahallenin geçim kaynağı, hasadı devam ediyor

Laboratuvarda üretilenler susuzluğa çok fazla dayanıklı değil. Tohum anaçları önümüzdeki yıllarda daha fazla rağbet görecektir."