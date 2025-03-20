Bursa'dan dünyaya gönderiliyor! Bir mahallenin geçim kaynağı, hasadı devam ediyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yetiştirilen çöğürler (tohumdan yetiştirilen küçük anaç fidan), yurt içi ve yurt dışındaki fidan üreticilerine gönderiliyor. Çöğürler, fidan üzerine faaliyet gösteren işletmeler aracılığıyla daha da büyütülerek meyve üreticilerine satılıyor. Mahalle halkının geçim kaynaklarının başında gelen çöğür üretimiyle ekonomiye yıllık 25 milyon lira katkı sağlanıyor.
BURSA (AA)
• 20 Mart 2025 - 12:01 • Son Güncelleme:
BURSA (AA)
• 20 Mart 2025 - 12:01 • Son Güncelleme: