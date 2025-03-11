Bursa'da örnek proje! İhtiyaç sahibi çocukların bayramlıkları hazırlanıyor
Bursa'da Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Giyim Teknolojileri Kursu öğretmen ve kursiyerleri, ilçedeki iki ilkokulda 1’inci sınıfta eğitim gören ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet hazırlıyor. Boy ve kilo ölçüleri alınan çocuklara özel olarak dikilen eşofman takımı ve pantolonlar, Ramazan Bayramı öncesi sahiplerine ulaştırılacak. Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüsnü Kemal, 'Bu yıl da kendi ilçemizde böyle bir proje olmasını istedik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle görüşerek, ilçemizin iki okulunu, Tahirağa ve Süleymanpaşa ilkokullarını kardeş okul olarak ilan edip, bunların 1’inci sınıflarını bayramda sevindirmeyi amaç edindik' dedi.
Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)-
• 11 Mart 2025 - 09:40 • Son Güncelleme:
Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)-
• 11 Mart 2025 - 09:40 • Son Güncelleme: