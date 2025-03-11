Bursa'da örnek proje! İhtiyaç sahibi çocukların bayramlıkları hazırlanıyor

Bu yıl da kendi ilçemizde böyle bir proje olmasını istedik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle görüşerek, ilçemizin iki okulunu, Tahirağa ve Süleymanpaşa ilkokullarını kardeş okul olarak ilan edip, bunların 1’inci sınıflarını bayramda sevindirmeyi amaç edindik. Bu konuda okul listeleri alarak, öğrencilerin ismini alarak, boyuna ve yaşına uygun olarak, en azından bayramda giyebilecekleri şekilde düşündük. Çocuklar mutluysa biz de mutluyuz” diye konuştu.