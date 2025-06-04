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GündemBursa'da kurban pazarına giren ona bakıyor! Bu özelliği hiçbir hayvanda yok
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Bursa'da kurban pazarına giren ona bakıyor! Bu özelliği hiçbir hayvanda yok

Bursa'da kurbanlık olarak satılan 4 boynuzlu koçu görenleri hayrete düşürüyor. Ortalama bir kurbanlık koç 25 ila 35 bin lira arasında alıcı bulurken, dört boynuzlu koçun sahibi her boynuz için 10 bin lira istiyor. Öte yandan çadır altında bekleyen koçlar sıcak hava sebebiyle terlerken, yetiştiriciler ise hayvanların serinlemesi için farklı yöntemlere başvuruyor. Gören vatandaşların hayrete düştüğünü belirten koç sahibi, "Koçumuzun her boynuzuna 10 bin lira istiyoruz. Bunun özelliği olduğu için o parayı istiyoruz. Diğer hayvanlarımız 25-35 bin lira arasında. Gören vatandaşlar 'Bu ne böyle ilk defa gördüm' diyor" şeklinde konuştu.

BURSA (İHA) -
• 04 Haziran 2025 - 09:46 • Son Güncelleme:
BURSA (İHA) -
• 04 Haziran 2025 - 09:46 • Son Güncelleme:
1Bursada kurban pazarına giren ona bakıyor Bu özelliği hiçbir hayvanda yok

Bursa Hayvan Pazarı'nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik artarken, 4 boynuzlu koç görenlerin ilgisini çekti. Kurbanlık almak için pazara gelenler dört boynuzlu koçu görünce hayrete düştü.

2Bursada kurban pazarına giren ona bakıyor Bu özelliği hiçbir hayvanda yok

Ortalama bir kurbanlık koç 25 ila 35 bin lira arasında alıcı bulurken, dört boynuzlu koçun sahibi her boynuz için 10 bin lira istiyor.

3Bursada kurban pazarına giren ona bakıyor Bu özelliği hiçbir hayvanda yok

Gören vatandaşların hayrete düştüğünü belirten koç sahibi, "Koçumuzun her boynuzuna 10 bin lira istiyoruz. Bunun özelliği olduğu için o parayı istiyoruz.

4Bursada kurban pazarına giren ona bakıyor Bu özelliği hiçbir hayvanda yok

Diğer hayvanlarımız 25-35 bin lira arasında. Gören vatandaşlar 'Bu ne böyle ilk defa gördüm' diyor" şeklinde konuştu.

5Bursada kurban pazarına giren ona bakıyor Bu özelliği hiçbir hayvanda yok

Öte yandan çadır altında bekleyen koçlar sıcak hava sebebiyle terlerken, yetiştiriciler ise hayvanların serinlemesi için farklı yöntemlere başvuruyor.

6Bursada kurban pazarına giren ona bakıyor Bu özelliği hiçbir hayvanda yok

Hayvan sahipleri, özellikle ayaklarda pişik ve sıcak çarpması riskine karşılık, kurbanlık koçların ayaklarına hortumla su tutarak serinletmeye çalışıyor.