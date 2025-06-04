Bursa'da kurban pazarına giren ona bakıyor! Bu özelliği hiçbir hayvanda yok
Bursa'da kurbanlık olarak satılan 4 boynuzlu koçu görenleri hayrete düşürüyor. Ortalama bir kurbanlık koç 25 ila 35 bin lira arasında alıcı bulurken, dört boynuzlu koçun sahibi her boynuz için 10 bin lira istiyor. Öte yandan çadır altında bekleyen koçlar sıcak hava sebebiyle terlerken, yetiştiriciler ise hayvanların serinlemesi için farklı yöntemlere başvuruyor. Gören vatandaşların hayrete düştüğünü belirten koç sahibi, "Koçumuzun her boynuzuna 10 bin lira istiyoruz. Bunun özelliği olduğu için o parayı istiyoruz. Diğer hayvanlarımız 25-35 bin lira arasında. Gören vatandaşlar 'Bu ne böyle ilk defa gördüm' diyor" şeklinde konuştu.
BURSA (İHA) -
• 04 Haziran 2025 - 09:46 • Son Güncelleme:
BURSA (İHA) -
• 04 Haziran 2025 - 09:46 • Son Güncelleme: