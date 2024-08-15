Bursa'da hiç görmediği babası genç kadının hayatını kararttı! Derdimi kimseye anlatamıyorum

Yaşadığı dramı gözyaşlarıyla anlatan Karaca, Bir haber geldi, dediler ki 'Baban vefat etti, kimsesiz mezarlığına gömülecek.' Benim babam yalnız, böyle kimsesiz bir şekilde ölmüş. Ben dayanamadım dedim ki, 'Bunca zaman bana sahip çıkmadı, ama ben son görevimi yerine getireyim.' Gittim babamı Tekirdağ'dan Bursa'ya getirdim. Ona bir mezar yeri satın aldım, son görevimi yaptım. Bu adamın hiçbir akrabası yoktu. O sırada sonradan akrabaları çıktı. Tam 6 sene oldu babam öleli. Sonradan halalarım ortaya çıktı. Benim babam zamanında bunlardan vekalet almış ve kötüye kullanmış. Şu an bunun suçlusu biz oluyoruz. Benim elimde yaklaşık 800 bin TL'lik bir borç var. Şu an benim annem başkasıyla birliktelik yapıyor ve ondan olan çocukları da benim babamın üstüne kayıt ediliyor.