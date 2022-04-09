Burcu Özberk'ten Murat Kazancıoğlu açıklaması! 'Çok centilmen bir arkadaşımız'

"SEVGİLİM OLURSA SÖYLERİM"

Geçtiğimiz haftalarda da hakkında çıkan aşk haberlerine sitem eden Özberk, konuyla ilgili; “İlhan benim çok yakın arkadaşım, Sarp Şardan ile de ayrılık haberleri çıkmış ama hiç birlikte olmadık ki. Geçtiğimiz aylarda da Serkay Tütüncü ile çıktı, mesela Murat Kazancıoğlu arkadaşım birazdan onunla görüşeceğim ama o da arkadaşım. Sevgilim olursa söylerim zaten size” ifadelerini kullanmıştı.