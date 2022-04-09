Burcu Özberk'ten Murat Kazancıoğlu açıklaması! 'Çok centilmen bir arkadaşımız'
Şimdilerde 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide başrol oynayan Burcu Özberk, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir restoranda arkadaşlarıyla buluştu. Güzel oyuncu, Murat Kazancıoğlu ile birlikte olduğu iddialarına yanıt verdi. Hakkında sürekli aşk haberleri çıkan ünlü isim, bu durum isyan etti.
Oyunculuk performansı kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen 32 yaşındaki Burcu Özberk, önceki gün Etiler’deki bir restoranda arkadaşlarıyla buluştu.
‘Love’ yazan kolyesiyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk, Murat Kazancıoğlu ile çıkan aşk haberleri hakkında, “Arkadaşım Murat ya. Eli belimde falanda değildi. Siz arkadaşınıza eşlik ederken tutmaz mısınız? O kibarlıktır, centilmenliktir. Murat’ta çok centilmen bir arkadaşımız” diyerek açıklama yaptı.
"SEVGİLİM OLURSA SÖYLERİM"
Geçtiğimiz haftalarda da hakkında çıkan aşk haberlerine sitem eden Özberk, konuyla ilgili; “İlhan benim çok yakın arkadaşım, Sarp Şardan ile de ayrılık haberleri çıkmış ama hiç birlikte olmadık ki. Geçtiğimiz aylarda da Serkay Tütüncü ile çıktı, mesela Murat Kazancıoğlu arkadaşım birazdan onunla görüşeceğim ama o da arkadaşım. Sevgilim olursa söylerim zaten size” ifadelerini kullanmıştı.