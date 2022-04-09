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MagazinBurcu Özberk'ten Murat Kazancıoğlu açıklaması! 'Çok centilmen bir arkadaşımız'
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• 09 Nisan 2022 - 11:18 • Son Güncelleme:

Burcu Özberk'ten Murat Kazancıoğlu açıklaması! 'Çok centilmen bir arkadaşımız'

Şimdilerde 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide başrol oynayan Burcu Özberk, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir restoranda arkadaşlarıyla buluştu. Güzel oyuncu, Murat Kazancıoğlu ile birlikte olduğu iddialarına yanıt verdi. Hakkında sürekli aşk haberleri çıkan ünlü isim, bu durum isyan etti.

• 09 Nisan 2022 - 11:18 • Son Güncelleme:
1Burcu Özberkten Murat Kazancıoğlu açıklaması Çok centilmen bir arkadaşımız
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Oyunculuk performansı kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen 32 yaşındaki Burcu Özberk, önceki gün Etiler’deki bir restoranda arkadaşlarıyla buluştu.

2Burcu Özberkten Murat Kazancıoğlu açıklaması Çok centilmen bir arkadaşımız

‘Love’ yazan kolyesiyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk, Murat Kazancıoğlu ile çıkan aşk haberleri hakkında, “Arkadaşım Murat ya. Eli belimde falanda değildi. Siz arkadaşınıza eşlik ederken tutmaz mısınız? O kibarlıktır, centilmenliktir. Murat’ta çok centilmen bir arkadaşımız” diyerek açıklama yaptı.

3NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Burcu Özberk, geçtiğimiz akşam Murat Kazancıoğlu ile Emirgan'da bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. İkilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı. Murat Kazancıoğlu'nun Burcu Özberk'i düşmesin diye belinden tuttuğu anlar kayıt altına alınmıştı.

4OLSA NEDEN SAKLAYAYIM

"OLSA NEDEN SAKLAYAYIM"

Sürekli hakkında aşk haberleri çıkmasına Özberk, “Vallahi hayatımda kimse yok. Olsa niye saklayayım? Saklanacak bir durum yok.

5Burcu Özberkten Murat Kazancıoğlu açıklaması Çok centilmen bir arkadaşımız

Yazılan isimlerinde hepsi benim için değerli ve sevdiğim insanlar. Aşk güzel bir şeydir, tabii ki ihtiyacımız vardır” diyerek isyan etti. Güzel oyuncu, Uzak Doğu'ya tatile gideceğini sözlerine ekledi.

6SEVGİLİM OLURSA SÖYLERİM

"SEVGİLİM OLURSA SÖYLERİM"

Geçtiğimiz haftalarda da hakkında çıkan aşk haberlerine sitem eden Özberk, konuyla ilgili; “İlhan benim çok yakın arkadaşım, Sarp Şardan ile de ayrılık haberleri çıkmış ama hiç birlikte olmadık ki. Geçtiğimiz aylarda da Serkay Tütüncü ile çıktı, mesela Murat Kazancıoğlu arkadaşım birazdan onunla görüşeceğim ama o da arkadaşım. Sevgilim olursa söylerim zaten size” ifadelerini kullanmıştı.

7Burcu Özberkten Murat Kazancıoğlu açıklaması Çok centilmen bir arkadaşımız

Özberk, sözlerine; “Kalbim tabii ki de aşka kapalı değil, 30 yaş sonrası kalbimin atması, ilişkide ilerisini düşünüyor oluyorum. Romantik biriyim ve romantiklik olsun ilişkimde, bu anı kaybetmek istemiyorum" diye devam etmişti.

8Burcu Özberkten Murat Kazancıoğlu açıklaması Çok centilmen bir arkadaşımız

Adı daha önce İlhan Şen ve Serkay Tütüncü ile de anılan Burcu Özberk'in son olarak Sarp Şardan ile sevgili olduğu iddia edilmişti.

9Burcu Özberkten Murat Kazancıoğlu açıklaması Çok centilmen bir arkadaşımız

İkilinin Medyapım’ın yapımcılığını üstlendiği 'Maske Kimsin Sen’ adlı yarışmada tanıştığı öne sürülmüştü. 32 yaşındaki oyuncunun programda görev yapan 22 yaşındaki Sarp Şardan ile altı ay yaşadığı ancak geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı söylenmişti.

10EVDE TEK BAŞIMA GEÇİRDİM

"EVDE TEK BAŞIMA GEÇİRDİM"

Güzel oyuncu, muhabirlerin, "14 Şubat Sevgililer Günü'nde ne yaptınız, kutlamadınız mı?" sorusuna, "Evde tek başıma geçirdim, 12 yaşında bir kere kutlamıştım. O zaman küçüktüm" cevabını vermişti.

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Burcu Özberk'ten Murat Kazancıoğlu açıklaması! 'Çok centilmen bir arkadaşımız'

Burcu Özberk'ten Murat Kazancıoğlu açıklaması! 'Çok centilmen bir arkadaşımız'