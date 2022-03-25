Burcu Özberk'ten aşk iddialarına yanıt! Dikkat çeken açıklamalar...
Oyuncu Burcu Özberk, önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Özberk, Sarp Şardan ile ayrılık iddiasına yanıt verdi. Özberk'in eski partneri İlhan Şen hakkındaki itirafı da dikkat çekti. İşte detaylar...
"Aşk Mantık İntikam" adlı dizide İlhan Şen ile başrolü paylaşan Burcu Özberk, özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.
Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülenen Burcu Özberk, Sarp Şardan ile ayrılık iddiasına yanıt verdi.
BURCU ÖZBERK KİMDİR?
Burcu Özberk kaç yaşında, nereli; Burcu Özberk, 12 Aralık 1989'da Eskişehir'de doğdu. Özberk, 32 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.
2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.