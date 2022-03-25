Burcu Özberk'ten aşk iddialarına yanıt! Dikkat çeken açıklamalar...

"BİRLİKTE OLMADIK Kİ..."

Özberk, "Sarp Şardan ile hiç birlikte olmadık ki ayrılalım. Son dönemde Serkay Tütüncü, İlhan Şen ve Murat Kazancıoğlu ile de ismim anıldı. Ama bu isimlerle sadece arkadaşız. Yeni bir ilişkim olursa size söylerim" ifadelerini kullandı.