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MagazinBurcu Özberk'ten aşk iddialarına yanıt! Dikkat çeken açıklamalar...
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• 25 Mart 2022 - 11:17 • Son Güncelleme:

Burcu Özberk'ten aşk iddialarına yanıt! Dikkat çeken açıklamalar...

Oyuncu Burcu Özberk, önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Özberk, Sarp Şardan ile ayrılık iddiasına yanıt verdi. Özberk'in eski partneri İlhan Şen hakkındaki itirafı da dikkat çekti. İşte detaylar...

• 25 Mart 2022 - 11:17 • Son Güncelleme:
1Burcu Özberkten aşk iddialarına yanıt Dikkat çeken açıklamalar...
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"Aşk Mantık İntikam" adlı dizide İlhan Şen ile başrolü paylaşan Burcu Özberk, özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

2Burcu Özberkten aşk iddialarına yanıt Dikkat çeken açıklamalar...

Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülenen Burcu Özberk, Sarp Şardan ile ayrılık iddiasına yanıt verdi.

3BİRLİKTE OLMADIK Kİ...

"BİRLİKTE OLMADIK Kİ..."

Özberk, "Sarp Şardan ile hiç birlikte olmadık ki ayrılalım. Son dönemde Serkay Tütüncü, İlhan Şen ve Murat Kazancıoğlu ile de ismim anıldı. Ama bu isimlerle sadece arkadaşız. Yeni bir ilişkim olursa size söylerim" ifadelerini kullandı.

4AŞKA KAPILARIM AÇIK

"AŞKA KAPILARIM AÇIK"

"Aşka kapılarım açık" diyen Özberk, "Romantik bir insanımdır. Bu nedenle artık ilişkiye başlamadan önce ilerisini de düşünüyorum" şeklinde konuştu.

5BURCU ÖZBERK KİMDİR

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk kaç yaşında, nereli; Burcu Özberk, 12 Aralık 1989'da Eskişehir'de doğdu. Özberk, 32 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

6Burcu Özberkten aşk iddialarına yanıt Dikkat çeken açıklamalar...

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır.

7Burcu Özberkten aşk iddialarına yanıt Dikkat çeken açıklamalar...

2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.

8Burcu Özberkten aşk iddialarına yanıt Dikkat çeken açıklamalar...

Burcu Özberk, 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide Esra karakterini canlandırıyor.

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