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MagazinBurcu Esmersoy'dan güzel bir kadın olmak açıklaması: Kimler geldi kimler geçti, ben hâlâ duruyorum!!
HaberlerMagazin Haberleri Burcu Esmersoy'dan güzel bir kadın olmak açıklaması: Kimler geldi kimler geçti, ben hâlâ duruyorum!!
• 27 Nisan 2022 - 14:43 • Son Güncelleme:

Burcu Esmersoy'dan güzel bir kadın olmak açıklaması: Kimler geldi kimler geçti, ben hâlâ duruyorum!!

Burcu Esmersoy, Mehmet Demirkol’un programında güzel bir kadın olmak hakkında şu açıklamayı yaptı: “Güzellik kapı açıyor ama orada kalmanızı sağlamıyor. 27 senedir kimler geldi kimler geçti, ben hâlâ duruyorum.”

• 27 Nisan 2022 - 14:43 • Son Güncelleme:
1Burcu Esmersoydan güzel bir kadın olmak açıklaması: Kimler geldi kimler geçti, ben hâlâ duruyorum
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Burcu Esmersoy, Mehmet Demirkol’un YouTube’da yayınlanan “Demirkol’un Galaxy Rehberi” programına konuk oldu. Ünlü sunucu, “Güzel bir kadın olarak bunun ön planda olması, çalışmaların geri planda kalması izlenimi yaratıyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

2Burcu Esmersoydan güzel bir kadın olmak açıklaması: Kimler geldi kimler geçti, ben hâlâ duruyorum

“Güzellik kapı açıyor ama Allah’a şükür kimsenin kontenjanını doldurmuyorum. Olmam gereken yerdeyim. Güzellik orada kalmanızı sağlamıyor. 27 senedir kimse beni ittirmiyordur herhalde. Kimler geldi kimler geçti ben hâlâ duruyorum.”

3Burcu Esmersoydan güzel bir kadın olmak açıklaması: Kimler geldi kimler geçti, ben hâlâ duruyorum

Esmersoy ayrıca iş hayatı hakkında “Televizyonculuk da modellik de zor değil. Çalışılması en kolay insanların başında geliyorum” açıklamasını yaptı.

4EVLİLİK AÇIKLAMASI

EVLİLİK AÇIKLAMASI!

45 yaşındaki Burcu Esmersoy, kolajen daha çok salgılandığı için saat 21.30-22.00 gibi uyuduğunu belirtti: “Zaten yüzümden etkisi anlaşılıyor. Sabah 5’te kalkıyorum ve spora başlıyorum.” Nazım Akmandil ile sevgili olan Esmersoy, “Evlenmeyi düşünüyor musun?” sorusuna karşılık “Çok âşığım, evlenirim” yanıtını verdi.

5Burcu Esmersoydan güzel bir kadın olmak açıklaması: Kimler geldi kimler geçti, ben hâlâ duruyorum

Sunucu, başkalarının telefonunu kırdığını da itiraf etti: “Kendi telefonumu kırmadım ama başkalarının kırmışımdır. Toplamda 5-6’dır. Üstünde tepinmek zorunda olduklarım da oldu. Çelik kasalı telefonlar vardı. Onlardan kırmışlığım var.” Esmersoy, telefon rehberindeki en ünlü kişinin ise Serenay Sarıkaya olduğunu söyledi: “O da habire numarasını değiştiriyor.”

6ÇOCUKKEN HAYAL KURMADIM

ÇOCUKKEN HAYAL KURMADIM

Burcu Esmersoy, çocukken hiç hayal kurmadığını söyledi: “Çünkü hayallerden çok başka sıkıntılar yaşıyordum. Ama şu anda hayallerimin ötesinde yaşıyorum. Daha da iyisinin mümkün olduğunu biliyorum.”

7GÖRÜNMEZ OLMAK İSTERDİM

GÖRÜNMEZ OLMAK İSTERDİM

Burcu Esmersoy, “Süper gücün olsaydı, ne olmasını isterdin?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Görünmez olayım veya uçmak isterdim. Bazen görmek istemediğin insanlar seni görmesin de... Görünmez olunca istediğim yerde rahat rahat denize girebilirdim ve ağlayabilirdim.” Ünlü sunucu ayrıca şarkı söylemek istediğini de belirtti: “Ama mümkün değil. Süper detoneyimdir. İnsanlar arasında hiç şarkı söylememiş olabilirim. Yalnızken bile çok rahatsız oluyorum kendi sesimden.”

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