Burcu Esmersoy'dan güzel bir kadın olmak açıklaması: Kimler geldi kimler geçti, ben hâlâ duruyorum!!

GÖRÜNMEZ OLMAK İSTERDİM

Burcu Esmersoy, “Süper gücün olsaydı, ne olmasını isterdin?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Görünmez olayım veya uçmak isterdim. Bazen görmek istemediğin insanlar seni görmesin de... Görünmez olunca istediğim yerde rahat rahat denize girebilirdim ve ağlayabilirdim.” Ünlü sunucu ayrıca şarkı söylemek istediğini de belirtti: “Ama mümkün değil. Süper detoneyimdir. İnsanlar arasında hiç şarkı söylememiş olabilirim. Yalnızken bile çok rahatsız oluyorum kendi sesimden.”