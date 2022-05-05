Burası Türkiye... Tüm zamanların rekoru kırıldı, Vali, belediye başkanı herkes oradaydı

2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine giren ve her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan, baharın müjdesi Kakava Hıdırellez Şenlikleri, korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır sembolik olarak kutlanıyordu. Normalleşme dönemiyle birlikte bu yıl ise, daha coşkulu ve daha kalabalık şekilde kutlanmaya başladı