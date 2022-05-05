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    YaşamBurası Türkiye... Tüm zamanların rekoru kırıldı, Vali, belediye başkanı herkes oradaydı
    HaberlerYaşam Haberleri Burası Türkiye... Tüm zamanların rekoru kırıldı, Vali, belediye başkanı herkes oradaydı
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    Burası Türkiye... Tüm zamanların rekoru kırıldı, Vali, belediye başkanı herkes oradaydı

    Edirne Belediyesi tarafından her yıl 5- 6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra binlerce kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Etkinlikte 1400 yıllık Kakava ateşi yakılırken, rengarenk kıyafetleriyle dans edenlerin yanı sıra halk oyunları ekiplerin gösterileri ilgiyle izlendi.

    İHA/DHA
    • 05 Mayıs 2022 - 22:27 • Son Güncelleme:
    İHA/DHA
    • 05 Mayıs 2022 - 22:27 • Son Güncelleme:
    1Burası Türkiye... Tüm zamanların rekoru kırıldı, Vali, belediye başkanı herkes oradaydı

    Edirne’de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen yurtiçi ve yurtdışından on binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri’nde kakava ateşinin yakılması havadan görüntülendi.

    2Burası Türkiye... Tüm zamanların rekoru kırıldı, Vali, belediye başkanı herkes oradaydı

    2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine giren ve her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan, baharın müjdesi Kakava Hıdırellez Şenlikleri, korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır sembolik olarak kutlanıyordu. Normalleşme dönemiyle birlikte bu yıl ise, daha coşkulu ve daha kalabalık şekilde kutlanmaya başladı

    3Tüm zamanların rekoru kırıldı

    Tüm zamanların rekoru kırıldı

    Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden Edirne’ye gelen on binlerce ziyaretçi Kakava ateşinin yakılmasına saatler kala ateşin yakılacağı Sarayiçi’ne akın etti.

    4Burası Türkiye... Tüm zamanların rekoru kırıldı, Vali, belediye başkanı herkes oradaydı

    100 bine yakın ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşen şenlikte tüm zamanların rekoru kırıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve protokol üyelerinin, hazırlanan dev ateşi yakmasıyla başlayan şenliklerde baharın gelişi doyasıya kutlandı.

    5Ortaya birbirinden renkli görüntüler çıktı

    "Ortaya birbirinden renkli görüntüler çıktı"

    Edirneli vatandaşların yanı sıra Türkiye’nin birçok ilinden ve birçok ülkeden Edirne’ye gelen on binlerce kişinin 9/8 roman havaları eşliğinde saatlerce sürünce eğlenceleri ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkardı.

    6Burası Türkiye... Tüm zamanların rekoru kırıldı, Vali, belediye başkanı herkes oradaydı

    Roman vatandaşların giydiği rengarenk kıyafetler ilgi odağı oldu. Müziğin ritmine kendilerini kaptıran vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

    7“Kakava demek sadece Türkiye değil, bütün insanlık demektir”

    “Kakava demek sadece Türkiye değil, bütün insanlık demektir”

    Edirne Valisi Ekrem Canalp konuşmasında, Kakava’nın 2017 yılından bu yana Unesco’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olduğunu ve bugün tüm izleyicilerin bu kültürel mirasa sahip çıktığını söyledi.

    8Burası Türkiye... Tüm zamanların rekoru kırıldı, Vali, belediye başkanı herkes oradaydı

    Vali Canalp, “Kakava demek havadaki coşkuyu heyecanı hissedebilmek demek. Kakava sadece Edirne, Trakya ve Türkiye demek değil, bütün insanlık demektir. Kırkpınar gibi on yıllar boyunca Kakava heyecanının bir parçası olmaya devam edeceğiz” dedi.

    9Ateşin üzerinden atladılar

    Ateşin üzerinden atladılar

    Kakava ateşinin kor halini almasının ardından yüzlerce kişi ateşin üzerinden atlamak için sıraya girdi.

    10Burası Türkiye... Tüm zamanların rekoru kırıldı, Vali, belediye başkanı herkes oradaydı

    Ardından vatandaşlar tek tek ateşin üzerinden atlayıp gönüllerince eğlendi. Kakava ateşinin yakılması havadan görüntülendi.

    11Burası Türkiye... Tüm zamanların rekoru kırıldı, Vali, belediye başkanı herkes oradaydı

    İşte Edirne'deki Kakava coşkusundan fotoğraflar...

    12Burası Türkiye... Tüm zamanların rekoru kırıldı, Vali, belediye başkanı herkes oradaydı
    13Burası Türkiye... Tüm zamanların rekoru kırıldı, Vali, belediye başkanı herkes oradaydı
    14Burası Türkiye... Tüm zamanların rekoru kırıldı, Vali, belediye başkanı herkes oradaydı
    15Burası Türkiye... Tüm zamanların rekoru kırıldı, Vali, belediye başkanı herkes oradaydı
    16Burası Türkiye... Tüm zamanların rekoru kırıldı, Vali, belediye başkanı herkes oradaydı
    17Burası Türkiye... Tüm zamanların rekoru kırıldı, Vali, belediye başkanı herkes oradaydı
    18Burası Türkiye... Tüm zamanların rekoru kırıldı, Vali, belediye başkanı herkes oradaydı
    19Burası Türkiye... Tüm zamanların rekoru kırıldı, Vali, belediye başkanı herkes oradaydı
    20Burası Türkiye... Tüm zamanların rekoru kırıldı, Vali, belediye başkanı herkes oradaydı
    21Burası Türkiye... Tüm zamanların rekoru kırıldı, Vali, belediye başkanı herkes oradaydı

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