Burak Kut: Herkes üzerimden para kazanmaya çalışıyordu, para makinesi gibiydim

Loş Sohbet adlı YouTube programına konuk olan Burak Kut, şöhrete kavuştuğu 90’lı yıllarda yaşadıklarından bahsetti: “Bugünkü aklımın 22 yaşındayken olmasını isterdim. Bu yönetim zafiyetiyle, insan sarraflığıyla ilgili. Kendimi savunmasız hissediyordum o zamanlar. Şimdi tabii daha güçlü hissediyorum ama bunun nedeni de o zaman yaşadığım çalkantılar. Şimdi bir şey var içimde; ikinci raunt. Çünkü yapmam gerekeni tam olarak yapmadım. Suçlu benim, kabul ediyorum. Çok tutkulu dinleyicilerim var ve bana kızıyorlar. En çok içimi yakan mevzu odur. Yoksa kariyer, sektör, benim için ne demişler hiç önemli değil.”