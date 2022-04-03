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MagazinBurak Kut: Herkes üzerimden para kazanmaya çalışıyordu, para makinesi gibiydim
HaberlerMagazin Haberleri Burak Kut: Herkes üzerimden para kazanmaya çalışıyordu, para makinesi gibiydim
• 03 Nisan 2022 - 12:16 • Son Güncelleme:

Burak Kut: Herkes üzerimden para kazanmaya çalışıyordu, para makinesi gibiydim

90’lı yıllara müziğiyle damga vuran Burak Kut, ilk çıkış yaptığı dönem yaşadıklarını anlattı: “Herkes üzerimden para kazanmaya çalışıyordu. Para makinesi gibiydim.”

• 03 Nisan 2022 - 12:16 • Son Güncelleme:
1Burak Kut: Herkes üzerimden para kazanmaya çalışıyordu, para makinesi gibiydim
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Loş Sohbet adlı YouTube programına konuk olan Burak Kut, şöhrete kavuştuğu 90’lı yıllarda yaşadıklarından bahsetti: “Bugünkü aklımın 22 yaşındayken olmasını isterdim. Bu yönetim zafiyetiyle, insan sarraflığıyla ilgili. Kendimi savunmasız hissediyordum o zamanlar. Şimdi tabii daha güçlü hissediyorum ama bunun nedeni de o zaman yaşadığım çalkantılar. Şimdi bir şey var içimde; ikinci raunt. Çünkü yapmam gerekeni tam olarak yapmadım. Suçlu benim, kabul ediyorum. Çok tutkulu dinleyicilerim var ve bana kızıyorlar. En çok içimi yakan mevzu odur. Yoksa kariyer, sektör, benim için ne demişler hiç önemli değil.”

2ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK

ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK

90’larda para makinesi olarak görüldüğünü de anlatan Kut, yıllar sonra sevenleri istediği için müziğe odaklanacağını açıkladı: “Ben okumaya meraklı, nota karıştıran bir adamken, tüketim toplumunun en gözde malzemelerinden biri oldum. Herkes üzerimden para kazanmaya çalışıyordu. Para makinesi gibiydim. E bir durayım değil mi ben? Kitap okuyayım, aşkımı yaşayayım. Asla durdurmadılar. Altın yumurtlayan tavuğu kesmek olurdu çünkü o. Ben sevenlerime borçlu hissediyorum kendimi.”

3KEMAL SUNAL HAYRANIYIM

KEMAL SUNAL HAYRANIYIM

Kemal Sunal hayranı olduğunu söyleyen Burak Kut, merhum sanatçıyla karşılaşma hikâyesini de anlattı: “Onların Hisar’da kahvesi vardı.

4Burak Kut: Herkes üzerimden para kazanmaya çalışıyordu, para makinesi gibiydim

Kadir İnanır gibi üstatlar gelirdi. Bir gün Kemal Sunal’ı gördüm. Bana ‘Medya dünyası böyledir. Seni alırlar, güzel bir parça olarak kıyma makinesine koyarlar, her yerini kullanırlar’ dedi. O yaklaşımını gayet iyi anlamıştım.”

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Burak Kut: Herkes üzerimden para kazanmaya çalışıyordu, para makinesi gibiydim

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