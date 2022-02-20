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MagazinBurak Deniz'in sevgilisi eski Survivor yarışmacısı çıktı!
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• 20 Şubat 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:

Burak Deniz'in sevgilisi eski Survivor yarışmacısı çıktı!

Oyuncu Burak Deniz, önceki gece Kuruçeşme’de sevgilisi olduğu iddia edilen sporcu Şahika Ercümen'le görüntülendi. 31'inci yaş gününü kız arkadaşı ve menajeriyle birlikte kutlayan oyuncu, mekan çıkışı kameraları karşısında görünce kısa süreliğine panik yaşadı.

• 20 Şubat 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:
1Burak Denizin sevgilisi eski Survivor yarışmacısı çıktı
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17 Şubat 1991 doğumlu Burak Deniz, önceki gece Kuruçeşme’de 31'inci yaş gününü kutladı. Ünlü oyuncunun yanında sevgilisi olduğu iddia edilen Şahika Ercümen ve menajeri vardı.

2Burak Denizin sevgilisi eski Survivor yarışmacısı çıktı

Deniz mekan çıkışı kameraları karşısında görünce kısa süreliğine panik yaşarken, Ercümen kameraları fark edince hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalıştı.

3Burak Denizin sevgilisi eski Survivor yarışmacısı çıktı

Sadece arkadaş olduklarını söyleyen Burak Deniz, kız arkadaşının çantasını neden taşıdığını soran muhabirlere, “Benim desem inanmayacaksınız zaten. Evet arkadaşımın çantasını taşıyorum” yanıtını verdi.

4Burak Denizin sevgilisi eski Survivor yarışmacısı çıktı

Ünlü oyuncuyu görenler, “Çantacı Burak” yorumunu yaptı. Son olarak Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz'in, Ercümen ile iki aydır aşk yaşadığı öne sürüldü.

5GERİ KAFALI MIYIZ

"GERİ KAFALI MIYIZ?"

Geçtiğimiz haftalarda objektiflere takılan Burak Deniz, "Didem Soydan'la ayrılık sebebiniz sosyal medyadaki cesur paylaşımlar mı?" sorusuna yanıt vermişti.

6Burak Denizin sevgilisi eski Survivor yarışmacısı çıktı

"Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?” açıklamasını yapan Burak Deniz, ünlü mankenle ayrılık sebebiyle alakalı sessiz kalmayı tercih etmişti.

7YOK ÖYLE BİR ŞEY

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Oyuncu, adının aşk dedikodularına karıştığı eski rol arkadaşı Deniz İrem hatırlatılınca, ”Yok öyle bir şey. Yakıştırmışlar sağ olsunlar” diye cevapladı. Siz kendinize yakıştıramadınız mı? sorusuna tebessüm eden oyuncu, "Teşekkür ederim" demekle yetindi.

Hüseyin ALTUN/ Milliyet

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