Burak Deniz'in sevgilisi eski Survivor yarışmacısı çıktı!

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Oyuncu, adının aşk dedikodularına karıştığı eski rol arkadaşı Deniz İrem hatırlatılınca, ”Yok öyle bir şey. Yakıştırmışlar sağ olsunlar” diye cevapladı. Siz kendinize yakıştıramadınız mı? sorusuna tebessüm eden oyuncu, "Teşekkür ederim" demekle yetindi.



Hüseyin ALTUN/ Milliyet