• 20 Şubat 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:
Burak Deniz'in sevgilisi eski Survivor yarışmacısı çıktı!
Oyuncu Burak Deniz, önceki gece Kuruçeşme’de sevgilisi olduğu iddia edilen sporcu Şahika Ercümen'le görüntülendi. 31'inci yaş gününü kız arkadaşı ve menajeriyle birlikte kutlayan oyuncu, mekan çıkışı kameraları karşısında görünce kısa süreliğine panik yaşadı.
• 20 Şubat 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:
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17 Şubat 1991 doğumlu Burak Deniz, önceki gece Kuruçeşme’de 31'inci yaş gününü kutladı. Ünlü oyuncunun yanında sevgilisi olduğu iddia edilen Şahika Ercümen ve menajeri vardı.
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