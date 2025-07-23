Bunun adı vicdansızlık! Düzce’de ”Kızlarım kanser" diyerek para topladı

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Düzce D-655 Karayolu Beçi kavşağında, kızlarının kanser hastası olduğunu iddia ederek vatandaşlardan para toplayan bir şahıs hem trafiği tehlikeye attı hem de izinsiz yardım topladığı gerekçesiyle Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından durduruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, şahsı kontrol altına alarak durum tespiti amacıyla zabıta karakoluna götürdü. Yapılan kimlik ve izin belgesi kontrollerinde, şahsın Düzce Valiliği’nden ya da herhangi bir yasal dernek veya vakıftan yardım toplamak için gerekli izni almadığı tespit edildi.