Bungalovdaki gizli kamera skandalında yeni gelişme: Telefonunu sıfırlamış!

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Hüseyin K. ifadesinde, "Bahse konu bungalov bana aittir. Diğer bungalovun müşterisi ile ilgilendiğim için orada tesadüfen bulunan arkadaşım Tansel'den müşteki ile ilgilenmesini istedim. Tansel'in olayla ilgisi yoktur. Gizli kamera ile ilgim yoktur. Gizli kamerayı ben takmadım. Bungalovların her ikisinin de aydınlatması orta lambası boş. Sık sık elektrik kesildiği için müşterilere de yedek ampul bırakıyordum. Ampulün fotoğrafının neden telefonumda olduğunu bilmiyorum" dedi.



‘BUNGALOVUN İÇİNE GİRMEDİM’



Tutuklu şüpheli Tansel S. ise ifadesinde "Söz konusu bungalova ara ara ziyarete gidiyordum. Bungalovun tesis işleri ile ilgilenmiyordum. Hüseyin ile bungalov işletmesi hususunda bir ortaklığım yok. Olay günü söz konusu bungalova gelen müşterileri Hüseyin'in ricası ile karşıladım. Ücreti de kendisine göndermek üzere aldım. Bungalovun içerisine girmedim. Hüseyin'in daha önce bu şekilde kamera takma ve benzeri eylemlerinin olduğunu düşünmüyorum. Bungalovun üst katına hiç çıkmadım. Parmak izimin söz konusu ampulde nasıl çıktığını bilmiyorum. Konu ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. İnşaat aşamasında bazı konularda yardımcı oldum ancak bu inşaat 1 yıl önceydi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.