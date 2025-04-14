Bungalovda gizli kamera skandalı! Sapanca'da telaş başladı, polis belgelere tek tek el koydu: Yatak odası ve jakuzinin tamamı görünüyor
İstanbul'dan Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tatil yapmak için bungalov kiralayan aile yapının yatak odası kısmında ampul içine koyulan gizli kamerayı görünce soluğu emniyette aldı. Polis ekipleri, tüm elektronik aletleri incelemeye alırken iddialar üzerine açıklama yapan SAVİBU Başkanı Ali Safa Alaçam, "Şuanda kimin yaptığı belli değil, suçlu ortada yok dolayısıyla aksiyon alamıyoruz ama şunu da açık yüreklilikle söyleyebilirim; Sapanca zaten yapı olarak muhafazakar bir toplumdur biz içimizde böyle insanları barındırmayız kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum ama işletmeyle ilgili bir durum varsa da kesinlikle o zihniyetteki insanlar burada faaliyet yürütemeyecek" dedi.
SAKARYA (İHA) -
• 14 Nisan 2025 - 18:05 • Son Güncelleme:
SAKARYA (İHA) -
• 14 Nisan 2025 - 18:05 • Son Güncelleme: