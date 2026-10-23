Bulanık'ta 370 çiftçinin şeker pancarı hasadı başladı

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Ekinci, Bulanık genelinde yaklaşık 15 bin dekar alanda 370 çiftçinin şeker pancarı ekimi yaptığını açıkladı. Hasat döneminde üreticilerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Ekinci, sezonun tamamlanmasıyla birlikte elde edilecek ürün miktarının netleşeceğini ifade etti.