Buharkent'te festival zamanı! Cuma günü başlıyor, tamamen ücretsiz

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Festival; konserlerden yarışmalara kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacakÜç gün sürecek etkinlikler boyunca halk oyunları, konserler, yarışmalar ve yöresel tatlarla ziyaretçilere dolu dolu bir program sunulacak. Festivalin ilk günü olan 8 Ağustos Cuma sabah saat 07.00'de taze incir hasat şenliğiyle başlayacak olan etkinlikler, saat 13.30'da başlayacak festival yürüyüşüyle devam edecek. Aynı gün saat 14.00'te kapalı pazar yeri ve diğer yatırımların toplu açılışı ile festivalin resmi açılışı gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde ise NAZOT Orkestrası, Esra Sezer ve Aden sahne alacak, ardından saat 22.00'de ünlü sanatçı Uğur Işılak konser verecek.