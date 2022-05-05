'Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
Bir döneme damgasını vuran 'Bücür Cadı' dizisinde canlandırdığı 'Zeliş' karakteriyle tanınan Merve Erdoğan, anne olacağını duyurmuştu. Oyuncu, şimdi de bebeğinin cinsiyetini açıkladı
1999 yılında yayınlanan 'Bücür Cadı' dizisindeki 'Zeliş' rolü ile hafızalara kazınan oyuncu Merve Erdoğan, müzisyen Mert Carim ile 2020'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.
"KIZIMIZ OLACAK"
Eşi Mert Carim ile fotoğrafını paylaşan Merve Erdoğan, takipçilerinden yardım istedi:
"Bu bizim çekirdek ailemizin üç kişi kutladığı ilk bayramdı. Bizim için çok güzeldi umarım sizin için de öyle geçmiştir. Şimdi sizden küçük bir yardım isteyeceğim. Bebeğimizin cinsiyeti belli oldu. Allah’ın iziyle bir kızımız olacak. Sizlerden; aklınıza gelen, sevdiğimiz kız bebek isimlerini yoruma yazmanızı ve bize bu seçimimizde yardımcı olmanızı rica edeceğim. Hadi miniğimizin adını beraber seçelim"
"BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEY SENSİN"
Merve Erdoğan, geçtiğimiz yıl aralık ayında evlilik yıldönümünü ise şu sözlerle kutlamıştı:
Senin eşin olarak 1 sene... Hayalini kurduğumdan daha güzel, daha hızlı, daha heyecanlı ve olabildiğince doya doya... Başıma gelen en güzel şey sensin. Şansım, doğru yolum ve en büyük mutluluğumsun. Yıllarca tek isteğimiz birlikte güzel bir yuva kurmak oldu. Düştük, kalktık ama ellerimizi hiç bırakmadık. Tüm ömrüm gözlerinde, kalbinde, ellerin ellerimde geçsin canım kocacığım. Nice güzel yıllarımız, birbirinden neşeli anlarımız olsun. Karıcığın seni çok seviyor.