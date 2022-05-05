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Magazin'Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
HaberlerMagazin Haberleri 'Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
• 05 Mayıs 2022 - 16:31 • Son Güncelleme:

'Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Bir döneme damgasını vuran 'Bücür Cadı' dizisinde canlandırdığı 'Zeliş' karakteriyle tanınan Merve Erdoğan, anne olacağını duyurmuştu. Oyuncu, şimdi de bebeğinin cinsiyetini açıkladı

• 05 Mayıs 2022 - 16:31 • Son Güncelleme:
1Bücür Cadının Zelişi Merve Erdoğanın bebeğinin cinsiyeti belli oldu
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1999 yılında yayınlanan 'Bücür Cadı' dizisindeki 'Zeliş' rolü ile hafızalara kazınan oyuncu Merve Erdoğan, müzisyen Mert Carim ile 2020'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

2Bücür Cadının Zelişi Merve Erdoğanın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

30 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olacağını duyurmuştu. Erdoğan şimdi de bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

3KIZIMIZ OLACAK

"KIZIMIZ OLACAK"

Eşi Mert Carim ile fotoğrafını paylaşan Merve Erdoğan, takipçilerinden yardım istedi:

"Bu bizim çekirdek ailemizin üç kişi kutladığı ilk bayramdı. Bizim için çok güzeldi umarım sizin için de öyle geçmiştir. Şimdi sizden küçük bir yardım isteyeceğim. Bebeğimizin cinsiyeti belli oldu. Allah’ın iziyle bir kızımız olacak. Sizlerden; aklınıza gelen, sevdiğimiz kız bebek isimlerini yoruma yazmanızı ve bize bu seçimimizde yardımcı olmanızı rica edeceğim. Hadi miniğimizin adını beraber seçelim"

4BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEY SENSİN

"BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEY SENSİN"

Merve Erdoğan, geçtiğimiz yıl aralık ayında evlilik yıldönümünü ise şu sözlerle kutlamıştı:

Senin eşin olarak 1 sene... Hayalini kurduğumdan daha güzel, daha hızlı, daha heyecanlı ve olabildiğince doya doya... Başıma gelen en güzel şey sensin. Şansım, doğru yolum ve en büyük mutluluğumsun. Yıllarca tek isteğimiz birlikte güzel bir yuva kurmak oldu. Düştük, kalktık ama ellerimizi hiç bırakmadık. Tüm ömrüm gözlerinde, kalbinde, ellerin ellerimde geçsin canım kocacığım. Nice güzel yıllarımız, birbirinden neşeli anlarımız olsun. Karıcığın seni çok seviyor.

5Bücür Cadının Zelişi Merve Erdoğanın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

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