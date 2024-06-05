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Gündem Bu kez aşırı sıcak alarmı verildi: Resmen 'asfalt eriten' sıcaklar geliyor! Geçmiş yıllar mumla aranacak, yeni rekor an meselesi
Haberler Gündem Haberleri Bu kez aşırı sıcak alarmı verildi: Resmen 'asfalt eriten' sıcaklar geliyor! Geçmiş yıllar mumla aranacak, yeni rekor an meselesi

Bu kez aşırı sıcak alarmı verildi: Resmen 'asfalt eriten' sıcaklar geliyor! Geçmiş yıllar mumla aranacak, yeni rekor an meselesi

Bütün sıcak yazları unutun. Bu yıl çok farklı olacak. Görülmemiş sıcaklıklar geliyor. Sıcak hava dalgası Türkiye'ye oldukça hızlı bir giriş yaptı. Termometreler 30 dereceleri geçti. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Peki, hava sıcaklıkları Haziran'da böyleyse Temmuz ve Ağustos aylarında hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte yeni sıcak dalgası ile ilgili son dakika gelişmeleri

• 05 Haziran 2024 - 14:41 • Son Güncelleme:
• 05 Haziran 2024 - 14:41 • Son Güncelleme:
1 Bu kez aşırı sıcak alarmı verildi: Resmen asfalt eriten sıcaklar geliyor Geçmiş yıllar mumla aranacak, yeni rekor an meselesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: öğle saatlerinde Kastamonu’nun doğusu, Sinop’un güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Erzurum'un kuzey ve batısı, Erzincan ve Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2 HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

3 PROF. DR. ORHAN ŞENDEN UYARI

PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bu sıcak havalarda güneşte dolaşmanın anlamı yok. Biz yayın için güneşte duruyoruz ama söylüyoruz bu havalarda kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların dışarı çıkmaması lazım. Hele güneşte şapkasız, gözlüksüz çıkmamak lazım ve beyaz giysiler giyilmeli. Çok tehlikeli, bu sıcak çarpması meydana getirir. Bu sıcak çarpması beyinde ölüme kadar götürebilir" dedi.

4 Bu kez aşırı sıcak alarmı verildi: Resmen asfalt eriten sıcaklar geliyor Geçmiş yıllar mumla aranacak, yeni rekor an meselesi

Şen, "Hava çok sıcak. İstanbul'da güneş altında 37-38 derece, sıcaklık gölgede ölçülür, gölgesi 33 dereci. Marmara'nın doğusu ve güneyinde sıcaklıklar 35 dereceyi geçti. Bu aşırı sıcak sınıfına giriyor. Burada yaşayanların çok dikkat etmesi lazım. Sadece Marmara değil, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde. Sıcaklık 35 derecenin üzerine çıktığında aşırı sıcak diyoruz. Bugün ve yarın buralarda yaşayanlar dikkat etmeli. Cuma-cumartesi günü Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da devam edecek bu sıcaklıklar. Güneş altında bunun üzerine 6-7 derece daha koyun. Beyni kaynatan bir sıcaklık" diye konuştu.

5 SICAKLIK REKORLARI KIRILACAK

"SICAKLIK REKORLARI KIRILACAK"

Şen, "Haziran'ın başında bu kadar sıcak olması biraz erkendi. Bu gösteriyor ki önümüzdeki Temmuz ve Ağustos aylarında çok aşırı sıcaklıkları ve sıcak hava dalgalarını beraber yaşayacağız. Çok dikkat etmemiz gerekecek. Meteorolojik afeti Türkiye de yaşayacak. Aşırı sıcaklıklar da meteorolojik afettir. Orman yangınları açısından da bu sene büyük risk yaşanıyor. Buharlaşma kayıpları da artacak, susuzluk da çekeceğiz. Bu havalarda en fazla bir ağaç gölgesi bulup oturmak lazım.

6 Bu kez aşırı sıcak alarmı verildi: Resmen asfalt eriten sıcaklar geliyor Geçmiş yıllar mumla aranacak, yeni rekor an meselesi

Bu sene sıcaklık rekorları kırılacak. İstanbul'da rekor sıcaklık 41.3 civarında. İstanbul 42-43 dereceleri görecektir. Bu seneki aşırı sıcaklar önemli problemleri, sağlık problemlerini yanında getirecek. Ben bunların içinde en önemli problemin orman yangınları olacağını tahmin ediyorum. Umarım bu sene bu kadar büyük yangınlarla karşı karşıya gelmeyiz. Aşırı sıcaklarda beyaz giysiler ve bol giysiler giyilmeli. Bol su içilmeli. Şapkasız çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

7 BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 37°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 32°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık

8 EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 40°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

9 AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 41°C Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu ANTALYA °C, 42°C Az bulutlu ve açık BURDUR °C, 36°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 39°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık SİVAS °C, 32°C Az bulutlu ve açık

10 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Kastamonu’nun doğusu ve Sinop’un güneyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 31°C Parçalı az bulutlu DÜZCE °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 29°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

11 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ARTVİN °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

12 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla kuzeyi parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Erzincan'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 28°C Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 26°C Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu MALATYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 25°C Az bulutlu ve açık

13 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 38°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 39°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 36°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 41°C Az bulutlu ve açık