Bu kez aşırı sıcak alarmı verildi: Resmen 'asfalt eriten' sıcaklar geliyor! Geçmiş yıllar mumla aranacak, yeni rekor an meselesi
Bütün sıcak yazları unutun. Bu yıl çok farklı olacak. Görülmemiş sıcaklıklar geliyor. Sıcak hava dalgası Türkiye'ye oldukça hızlı bir giriş yaptı. Termometreler 30 dereceleri geçti. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Peki, hava sıcaklıkları Haziran'da böyleyse Temmuz ve Ağustos aylarında hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte yeni sıcak dalgası ile ilgili son dakika gelişmeleri
• 05 Haziran 2024 - 14:41 • Son Güncelleme:
• 05 Haziran 2024 - 14:41 • Son Güncelleme: