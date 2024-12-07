Bu ilçede esnaf kadınlardan oluşuyor!

Terzi Şükran Demir de 22 yıllık esnaf olduğuna işaret ederek, "Burada bayanlar çalışmayı seviyor. İlçe olarak bütün bayanlarımız çalışkandır. Kadın esnafımız ağırlıktadır." dedi.Çiğköfteci Dilek Özkan ise "2010'dan beri esnaflık yapıyorum. İşlerimiz çok güzel. Ben 1,5 sene burada işçi olarak çalıştım. Patronum yurt dışına gidince ben devrini aldım. Kadın olarak esnaf olmak zor değil, çalışan için kolay." diye konuştu.