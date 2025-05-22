Böylesi ancak Yalova'da görülür! Almanya'dan dönen çiftin ilk adımı bu oldu





"Biz sadece ağacın gövdesini değil üzerindeki kuşları, böcekleri, yapraklarındaki sistemi de düşündük. Bir ağacı kesmenin tüm ekosistemini yok edeceğini biliyorduk. Bu nedenle bina planını ağaçlara göre yaptık. Kurucumuz Celal Bey, ağacın değil gövdesine tek dalına bile zarar verilmesini istemedi. Yemekhanenin planı da tekrar yapıldı. Şu anda yemekhane bölümümüzün ortasında bir ağacımız var ve çocuklarımız bu ağacın gölgesinde yemeklerini yiyor, oyunlarını oynuyorlar."



"Ağaçları ustalara kestirmedik. Biliyoruz ki ağaçların üzerinde çok fazla canlı var. Sistemi bozabileceğini düşündük. Bu ufak bir şey gibi görünebilir insanların gözünde ama her şey ufaktan başlayıp genişler, yayılır. O da bizim için başlangıç oldu. Çocuklarımızla onların altında dersler yapmak, gölgesinde serinlemek bizi farklı duygulara sürükledi. Bu çalışmamızın ne kadar verimli olduğunun bir göstergesi sadece."