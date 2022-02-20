• 20 Şubat 2022 - 10:04 • Son Güncelleme:
Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral-Hakan Baş çiftinin romantik akşamı
Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral ile iş insanı eşi Hakan Baş, barışma tatiline çıkmıştı. Evliliklerine bir şans daha veren ünlü çift önceki akşam, Ebru Gündeş’i dinlemeye gitti. Bensu Soral-Hakan Baş çifti neşeli halleriyle dikkat çekti.
• 20 Şubat 2022 - 10:04 • Son Güncelleme:
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Bensu Soral ile eşi Hakan Baş, geçtiğimiz akşam Günay sahnesinde Ebru Gündeş’i dinlemeye gitti. Çift, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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"ONU BİZ BİLEMEYİZ"
Çocuk sahibi olma konusunda “Yine tekrarlayacağım; ‘kısmet’ diyorum, onu biz bilemeyiz” diyen Bensu Soral, yeni projelerinden de bahsetti: Dijitale bir projemiz olacak, çok fazla bir şey söyleyemiyorum şimdi.
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