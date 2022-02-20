Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral-Hakan Baş çiftinin romantik akşamı

"ONU BİZ BİLEMEYİZ"

Çocuk sahibi olma konusunda “Yine tekrarlayacağım; ‘kısmet’ diyorum, onu biz bilemeyiz” diyen Bensu Soral, yeni projelerinden de bahsetti: Dijitale bir projemiz olacak, çok fazla bir şey söyleyemiyorum şimdi.