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MagazinBoşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral-Hakan Baş çiftinin romantik akşamı
HaberlerMagazin Haberleri Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral-Hakan Baş çiftinin romantik akşamı
• 20 Şubat 2022 - 10:04 • Son Güncelleme:

Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral-Hakan Baş çiftinin romantik akşamı

Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral ile iş insanı eşi Hakan Baş, barışma tatiline çıkmıştı. Evliliklerine bir şans daha veren ünlü çift önceki akşam, Ebru Gündeş’i dinlemeye gitti. Bensu Soral-Hakan Baş çifti neşeli halleriyle dikkat çekti.

• 20 Şubat 2022 - 10:04 • Son Güncelleme:
1Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral-Hakan Baş çiftinin romantik akşamı
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Bensu Soral ile eşi Hakan Baş, geçtiğimiz akşam Günay sahnesinde Ebru Gündeş’i dinlemeye gitti. Çift, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral-Hakan Baş çiftinin romantik akşamı

30 yaşındaki oyuncu, “Biz Ebru Gündeş’i çok beğeniyoruz, ara ara da geliyoruz zaten. Bu akşam da arkadaşlarımızla buluştuk, tekrar dinlemeye geldik" açıklamasını yaptı.

3YENİ TATİLLERE BAKACAĞIZ

"YENİ TATİLLERE BAKACAĞIZ"

Geçtiğimiz haftalarda tatile giden çiftten Soral, “Tatiliniz nasıl geçti?” diye soran muhabirlere, “Tatilin her türlüsü güzel oluyor, çok güzeldi yine. Artık yeni tatillere bakacağız" yanıtını verdi.

4İKİ BEBEĞİM

"İKİ BEBEĞİM"

Ablası Hande Soral’ın hamileliği hakkında da konuşan oyuncu, “Heyecanlı geçiyor süreç, ben ondan daha heyecanlıyım, o yüzden sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

5Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral-Hakan Baş çiftinin romantik akşamı

Bensu Soral, geçtiğimiz haftalarda ablası Hande Soral'ın karnını sevdiği kareyi, "Teyzelik" notuyla paylaşmıştı. Ablası da aynı kareyi, "iki bebeğim" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

6ONU BİZ BİLEMEYİZ

"ONU BİZ BİLEMEYİZ"

Çocuk sahibi olma konusunda “Yine tekrarlayacağım; ‘kısmet’ diyorum, onu biz bilemeyiz” diyen Bensu Soral, yeni projelerinden de bahsetti: Dijitale bir projemiz olacak, çok fazla bir şey söyleyemiyorum şimdi.

7BÜYÜLÜ SAAT

"BÜYÜLÜ SAAT"

2018 yılında görkemli bir düğünle evlenen Bensu Soral ile Hakan Baş, geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğine gelmişti. Krizi çözen Soral ve Baş, Fransa'nın Cannes şehrinde tatil yapmıştı.

8Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral-Hakan Baş çiftinin romantik akşamı

Son olarak eşiyle objektif karşısına geçen oyuncu, gün batımında poz vermişti. Bir hayli keyifli oldukları görülen ikiliden Soral, paylaşımına, "Büyülü saat" notunu düşmüştü.

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