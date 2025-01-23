Bolu'daki yangın faciasında rezalet talep! Ailelerden istediler, otel mühürlendi

Bu çağımızda tatil sitesinde böyle bir tedbirsizlik aparatların olmaması dedektör yangın söndürücüsü bunlar çok önemli. Bu aparatların maliyetleri nedir ki? Tahliye planları olması lazım çocuklar çıktığında bir ışık aradı. Rahmetli olanlara çok üzgünüz kendi ailemizin kurtarılmasına bile sevinemiyoruz maalesef. Yaklaşık 55 yıldır uçuyorum ben böyle bir felaket görmedim" şeklinde konuştu.