Bolu'daki yangın faciasında rezalet talep! Ailelerden istediler, otel mühürlendi
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. Yangın sonrası detaylar tek tek ortaya çıkıyor. Yangın faciasının yaşandığı 12 katlı Grand Kartal Otel mühürlendi. Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Öte yandan İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve Türk Yıldızları Kurucu pilotlarından olduğu öğrenilen emekli pilot Atilla Konukman’ın kendisi gibi pilot olan oğlu Çağlar Konukman ve ailesi de bulunuyor. Kaptan pilot ailesini alevlerin içinden nasıl çıkardığını anlattı. İşte o detaylar...
AA /DHA
• 23 Ocak 2025 - 10:27 • Son Güncelleme:
AA /DHA
• 23 Ocak 2025 - 10:27 • Son Güncelleme: