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Bolu'daki yangın faciasında rezalet talep! Ailelerden istediler, otel mühürlendi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. Yangın sonrası detaylar tek tek ortaya çıkıyor. Yangın faciasının yaşandığı 12 katlı Grand Kartal Otel mühürlendi. Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Öte yandan İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve Türk Yıldızları Kurucu pilotlarından olduğu öğrenilen emekli pilot Atilla Konukman’ın kendisi gibi pilot olan oğlu Çağlar Konukman ve ailesi de bulunuyor. Kaptan pilot ailesini alevlerin içinden nasıl çıkardığını anlattı. İşte o detaylar...

AA /DHA
• 23 Ocak 2025 - 10:27 • Son Güncelleme:
AA /DHA
• 23 Ocak 2025 - 10:27 • Son Güncelleme:
1Boludaki yangın faciasında rezalet talep Ailelerden istediler, otel mühürlendi

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı.

2Boludaki yangın faciasında rezalet talep Ailelerden istediler, otel mühürlendi

Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Saat 03.21’de, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangında, 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın 11 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, 11 kişi gözaltına alındı.

3Boludaki yangın faciasında rezalet talep Ailelerden istediler, otel mühürlendi

Büyük hasar gören otel mühürlendi. Otelin ana giriş kapısına şerit çekilip mühür konuldu.

4Boludaki yangın faciasında rezalet talep Ailelerden istediler, otel mühürlendi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön raporda, otele ağır hasar raporu verildi. Ayrıca otelde gün içinde jandarma ekiplerinin ziynet eşyası ve değerli eşya araması yapacağı öğrenildi.

5Boludaki yangın faciasında rezalet talep Ailelerden istediler, otel mühürlendi

Adalet Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili son durumu açıkladı.

6Boludaki yangın faciasında rezalet talep Ailelerden istediler, otel mühürlendi

Bakanlık'tan yapılan açıklamada can kaybının 78 olduğu vurgulandı. "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir" ifadeleri kullanıldı.

7Boludaki yangın faciasında rezalet talep Ailelerden istediler, otel mühürlendi

Bolu Kartalkaya’da, Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında 12’nci kattan atlayan Şevval Şahin (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

8Boludaki yangın faciasında rezalet talep Ailelerden istediler, otel mühürlendi

Bartın’da yaşayan Şevval Şahin, 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başladı. Önceki gün otelde çıkan yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12’nci kat penceresinden atladı. Yaralanan Şevval Şahin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Şevval Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.

9Boludaki yangın faciasında rezalet talep Ailelerden istediler, otel mühürlendi

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şevval Şahin, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarıldı. Sabah saatlerinde Bolu'dan cenaze aracıyla Bartın Demirciler Mahallesi’ndeki babaevine getirilen Şevval Şahin’in cenazesi, bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Halatçıyaması Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

10ÖN HASAR TESPİT RAPORU TAMAMLANDI

ÖN HASAR TESPİT RAPORU TAMAMLANDI

Ekipler, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından, dün 15.30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirdi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespitine ilişkin de çalışma yürütüldü. Toplanan kıymetli eşyalar adli emanet deposuna gönderildi.

11Boludaki yangın faciasında rezalet talep Ailelerden istediler, otel mühürlendi

Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre; yangın esnasında otelin 8. Katındaki odalarında konaklayan Çağlar Konukman ve 6 aylık hamile eşi Meftun Konukman ile 3 kızı yangından kurtulmayı başardı. Türk Yıldızlarının kurucu pilotlarından olan emekli Pilot Atilla Konukman'ın oğlu olduğu öğrenilen Pilot Çağlar Konukman ailesini hayatta tutabilmek için su şişeleriyle onları ıslattı. Yangınlar yüzüme kadar geldi diyen Konukman; "Odamızın penceresine kadar alevler yükseldi. Alevleri çok yakından gördüm saçlarım yandı.

12Boludaki yangın faciasında rezalet talep Ailelerden istediler, otel mühürlendi

Herhangi bir yön gösteren işaret yok ben alarm duymadım odada yangın söndürme fıskiyeleri çalışmıyordu. Pet şişelerdeki içme suyu ile ailemin kafasını ıslattım havluları çeşmede yıkadım havlularla kapının aralarını kapatıp küçük havlularla eşimin ve çocukların yüzünü kapattım.

13Boludaki yangın faciasında rezalet talep Ailelerden istediler, otel mühürlendi

Camı kırdım yan odadakiler bize sığınmak istediler onları da içeri almak isteyince oda duman oldu. İtfaiye geldi camdan çıkabildik" dedi. Çağlar Konukman'ın olaydan önce kullandığı uçağın düştüğünü rüyasında gördüğü ve çok etkilendiği öne sürüldü.

1455 YILDIR UÇUYORUM BÖYLE FELAKET GÖRMEDİM

"55 YILDIR UÇUYORUM BÖYLE FELAKET GÖRMEDİM"

Konukman'ın babası emekli pilot Atilla Konukman ise; "Bu beklenmeyen bir olay büyük bir badireden birazda kendi imkanlarıyla çıkmayı başarmışlar.

15Boludaki yangın faciasında rezalet talep Ailelerden istediler, otel mühürlendi

Bu çağımızda tatil sitesinde böyle bir tedbirsizlik aparatların olmaması dedektör yangın söndürücüsü bunlar çok önemli. Bu aparatların maliyetleri nedir ki? Tahliye planları olması lazım çocuklar çıktığında bir ışık aradı. Rahmetli olanlara çok üzgünüz kendi ailemizin kurtarılmasına bile sevinemiyoruz maalesef. Yaklaşık 55 yıldır uçuyorum ben böyle bir felaket görmedim" şeklinde konuştu.

16Boludaki yangın faciasında rezalet talep Ailelerden istediler, otel mühürlendi