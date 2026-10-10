Bolu’da tesadüfen keşfedildi! İnceleyince şaşkına döndüler: Literatüre ilk kez girdi!

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Kayacın ilk kez literatüre kazandırıldığını belirten Akbulut, “Yürütülen çalışma kapsamında, Bolu Karca-Kabak Yaylası mevkisinde yüzeylenen bu doğal kaynağın fiziksel, kimyasal ve mikroyapısal özellikleri tarihte ilk kez bilimsel olarak incelenmiştir. Bölgede daha önce bu kayaç türü üzerine yapılmış herhangi bir jeolojik veya seramik tabanlı araştırma bulunmamakta olup, malzeme ilk kez bu araştırma ile bilimsel literatüre kazandırılmıştır” dedi.