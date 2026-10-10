Bolu’da tesadüfen keşfedildi! İnceleyince şaşkına döndüler: Literatüre ilk kez girdi!
Bolu’nun Karca-Kabak Yaylası’nda yüzeye çıkan bir kayacı fark eden doktora öğrencisi Elif Akbulut, yaptığı laboratuvar analizleriyle bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşfe imza attı. Rengi siyahtan metalik parlaklığa dönüşen ve yüksek sıcaklığa dayanan doğal kaynak, tarihte ilk kez bilimsel literatüre kazandırıldı.
kaynak olarak ekleyin
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden doktora öğrencisi Elif Akbulut, memleketi Bolu’nun Karca-Kabak Yaylası mevkisindeki doğal süreçlerle yüzeye çıkan bir kayaç fark etti. Kayaç üzerinde Ar-Ge çalışmaları yapan Akbulut, elde ettiği sonuçları akademik makale ile yayınladı. Çalışmanın akademik danışmanlığını ise Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leyla Kubat yaptı.
Kayaç üzerinde farklı ısı türlerinde yapılan testlerde, olumlu sonuçlar alındı. Ham maddenin seramik üretim süreçlerine entegre potansiyelinin çok yüksek olduğu ve pişme yoğunlaşmasını arttığı tespit edildi. Ham maddenin açık kahverengiden, siyah renk tonlarına kadar ulaştığı belirlendi. Ayrıca metalik ve camsı özellik de gösterebiliyor.
Kayacın ilk kez literatüre kazandırıldığını belirten Akbulut, “Yürütülen çalışma kapsamında, Bolu Karca-Kabak Yaylası mevkisinde yüzeylenen bu doğal kaynağın fiziksel, kimyasal ve mikroyapısal özellikleri tarihte ilk kez bilimsel olarak incelenmiştir. Bölgede daha önce bu kayaç türü üzerine yapılmış herhangi bir jeolojik veya seramik tabanlı araştırma bulunmamakta olup, malzeme ilk kez bu araştırma ile bilimsel literatüre kazandırılmıştır” dedi.
Ham maddenin yüksek sıcaklık dayanımına dikkat çeken Akbulut, “Ham maddenin seramik üretim süreçlerine entegre edilebilme potansiyeli teknik ve estetik açıdan oldukça yüksektir. Yapılan Ar-Ge çalışmaları ve laboratuvar analizleri, ham maddenin seramik bünyelerde pişme yoğunlaşmasını belirgin şekilde artırdığını ve su emme oranlarını minimum seviyeye düşürdüğünü kanıtlamıştır. Şekillendirme esnasında çamurun özlülük yapısını korumakta ve yüksek sıcaklık pişirimi sonrasında bünyede yapısal bir deformasyona yol açmamaktadır” ifadelerini kullandı.
Akbulut, yeni ham maddenin pişirme sıcaklığına göre çok farklı renk tonlarına ulaştığını belirterek, “Yüksek demir oksit içeriği sayesinde, ham madde katkı oranına bağlı olarak açık kahveden olgun koyu gri/siyah tonlarına kadar zengin bir renk skalası sunmaktadır. Renkli çamur bünyelerinde ise yüzey yansıtıcılığını artırarak özgün metalik ve camsı etkiler yaratmaktadır” diye konuştu.
Ham madenin yüksek mekanik direnç gerektiren sektörlerde de kullanılabileceğine dikkat çekildi. Akbulut, “Ham maddenin kimyasal yapısındaki yüzde 75'i aşan yüksek silisyum dioksit (silika) ve zengin demir oksit oranı, seramik endüstrisi dışındaki; inşaat ve yapı kimyasalları sektörü, boya ve kaplama sanayii, yalıtım ve izolasyon teknolojileri gibi stratejik sektörlerde de kullanılabilir” dedi.