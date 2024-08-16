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Bolu'da orman yangını sürüyor: İzmir'de başlayan yangın yerleşim yerlerine sıçradı! Yollar kapatıldı

Bolu'da dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan orman yangını 21 saattir sürüyor. Bolu’daki yangınının dumanı Eskişehir semalarını kapladı. Öte yandan İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda devam eden yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü ve yerleşim yerlerine yaklaştı.

• 16 Ağustos 2024 - 12:21 • Son Güncelleme:
• 16 Ağustos 2024 - 12:21 • Son Güncelleme:
1Boluda orman yangını sürüyor: İzmirde başlayan yangın yerleşim yerlerine sıçradı Yollar kapatıldı

Bolu'da Bekirfakılar köyü mevkisinde ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, dozer ve helikopterler sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürmek için başlattığı çalışma 21 saattir sürüyor.

2Boluda orman yangını sürüyor: İzmirde başlayan yangın yerleşim yerlerine sıçradı Yollar kapatıldı

Yangın sebebiyle Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi'nde 281 vatandaşın tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi. Akşam saatlerine kadar 118 arazöz, 7 iş makinesi ve 9 helikopter ile müdahale edildi. Gece saatlerinde helikopterler havadan müdahaleye ara verdi.

3GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen 10 helikopterle havadan müdahale başladı. Yangının çıktığı bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sünnet Gölü'nden helikopterler su alarak, alevlere püskürtmeye devam ediyor. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangının çıkış nedeninin ise anız yakmaktan olduğu düşünülüyor. Karadan müdahale ise 90 arazöz, 96 iş makinesi, 637 personelle sürüyor.

4ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkisinde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçrarken, yükselen yoğun duman, kısa sürede Eskişehir’e ulaştı. Kentte gökyüzü duman tabakasıyla kaplandı. Güneşi kapatan yoğun duman tabakası, şehri karanlığa gömerken, güneş ise kızıla döndü. Vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

5KARŞIYAKA

KARŞIYAKA

Yangın dün akşam sat 21.10'da Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Alevlere ilk müdahale 21.15'te yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 13 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi gece boyunca çalışma yürüttü. Gün doğumu ile birlikte hava araçları yangına müdahaleye başladı ve 2 uçak, 5 helikopter ile havadan 15 arazöz, 5 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi ile de karadan müdahale gerçekleştirildi.

6İZMİR DUMAN ALTI

İZMİR DUMAN ALTI

Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevleri kontrol alma çalışmalarının uzadığı öğrenilirken, alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar şehir merkezini kaplarken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

7Boluda orman yangını sürüyor: İzmirde başlayan yangın yerleşim yerlerine sıçradı Yollar kapatıldı

Yamanlar Dağı'nda 13 Ağustos'ta da orman yangını çıkmış, alevler 21,5 saatte söndürülmüştü.

8BAKAN YUMAKLI: YANGIN KONTROL ALTINDA

BAKAN YUMAKLI: YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

9Boluda orman yangını sürüyor: İzmirde başlayan yangın yerleşim yerlerine sıçradı Yollar kapatıldı

Bakan Yumaklı, 700 hektar alanın etkilendiği yangında, yangının çıkış nedeninin elektrik direğinden kaynaklı olduğunu söyledi.

10Boluda orman yangını sürüyor: İzmirde başlayan yangın yerleşim yerlerine sıçradı Yollar kapatıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, havadan helikopter ile bölgede yaptığı incelemenin ardından Çanakkale Savaşları Destanı Tanıtım Merkezi'nde konuşlu Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Aracı önünde yangının son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan hazır bulundu.

11BOLU VE KARŞIYAKA YANGINLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

BOLU VE KARŞIYAKA YANGINLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yangının kontrol altına alındığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale-Eceabat Büyükanafarta'da dün sabah 09.51'de başlayan yangın. İlk etapta arkadaşlarımız 3 dakika içerisinde müdahale ettiler. 9 uçak, 12 helikopter, 69 kara aracı ve 450 personelle direkt olarak müdahale başladı. Bunun yanı sıra yine Valiliğimiz, AFAD, diğer kolluk güçleri, yerel yönetimler, belediyelerin destekleriyle birlikte bu müdahale o saatten itibaren başlamış oldu. Gece boyunca devam etti. Dün gece söylemiştim en son çalışmalar iyiye gidiyor, inşallah güzel haberi vereceğim diye. Dolayısıyla bu mücadele meyvesini verdi ve an itibarıyla Çanakkale-Eceabat yangınının kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum. Manisa-Gördes'teki yangın kırsal alandan başlayıp ormanlık alana geçmişti. Burada bir parantez açmak istiyorum. 14 Ağustos tarihinde başlayan orada başka bir yangın vardı. O kontrol altına alınmıştı. Ancak bölgeden yaklaşık 8 kilometre ileride yeni bir yangın daha başladı orada. Hem nemin düşük olması hem yüksek şiddette rüzgar sebebiyle ki yaklaşık 70 kilometre ve üzeri ölçüldü zaman zaman. Burada da yangın büyüdü. Arkadaşlarımız burada da alevlerle mücadele ediyorlar. Burada da 5 uçak, 10 helikopter, 74 kara aracı ve 443 personelle müdahale ettik. Orada da gece boyunca mücadeleler ve müdahaleler devam etti. An itibarıyla yüzde yüz kontrol altına alındı diyemiyoruz. Çünkü çok küçük bir yer kaldı. Orada da biraz rüzgar var. Kısmen kontrol altına alındı. Ancak gün içerisinde inşallah burada güzel haberi vereceğiz. Diğer yangın Bolu'da idi. Göynük, Bekirfakılar'da bu yangın 12.41'de meydana geldi. İlk müdahale 12.56'da gerçekleştirildi. İlk andan itibaren 8 helikopter, 105 kara aracı ve 536 personel sevk edildi buraya. Diğer yangınlarda olduğu gibi gece boyunca buraya da müdahale devam etti. Yine günün ağarması ile birlikte takviye hava araçları ile birlikte müdahale devam ediyor. Orayla ilgili şu anda kısmı ya da tamamen bir kontrol söyleyemiyoruz. Ancak çalışmaların iyiye gittiğini söyleyebilirim. Biraz da bitki örtüsünün farklı yapıda olması sebebiyle aslında yanan alanla çıkan duman arasında bir orantısızlık var. Bu açıdan belki farklı görünebilir ama arkadaşlarımız şu anda oraya müdahaleye devam ediyorlar. Çok fazla büyümeden kontrol altına alacağız inşallah. Ben de biraz sonra buradan Bolu'ya geçmiş olacağım. Oradaki çalışmalara nezaret etmek ve incelemek için. İzmir Karşıyaka'da da arkadaşlarımızın müdahalesi devam ediyor yine. Orada da bir sorun olacağını öngörmüyoruz. Ancak gün içerisinde orayla ilgili de diğer yangınlara nispeten daha küçük boyutta olması sebebiyle fazla detay vermeyeceğim. Ancak gün içerisinde yine bunu arkadaşlarımız bildirmiş olacak" dedi.

12Boluda orman yangını sürüyor: İzmirde başlayan yangın yerleşim yerlerine sıçradı Yollar kapatıldı

Meteorolojik verilere göre bugün, Cumartesi ve Pazar 3 günde yüksek risk olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Dolayısıyla biz orman teşkilatı olarak, valiliklerimiz olarak, tüm kamu kurumlarımız olarak alarm durumundayız bu üç gün için. Çok düşük nem, yüksek şiddette rüzgar ve yine yüksek derecede hava sıcaklığı. Bunlar yangın oluşması için ortam hazırlayan unsurlar. Burada da ben bütün vatandaşlarımızın ilgilerini, hassasiyetlerini istirham ediyorum. Hep söylediğim gibi bizlerin bu müdahale kabiliyeti ve kapasitesi bir yere kadar vatandaşlarımızın desteği olmadan bu mücadeleden galip çıkmak mümkün değil. O yüzden tekraren bu 3 günde özellikle hatta bundan sonra da Eylül'ün 15'ine kadar üst düzeyde hassasiyet rica ediyorum" diye konuştu.

13700 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ

"700 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ"

Yangının çıkış nedeniyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Çanakkale-Eceabat için yol kenarındaki bir elektrik direğinin patlaması diyelim. Ondan çıkan kıvılcımın, -kırsal alan orası, yol kenarı- oradan başlayan bir yangının ormana sirayet etmesiyle gerçekleşmiş oldu maalesef. Tarihi alan içerisinde etkilenen hiçbir yapı, tesis yok. Burada elbette çok yakınına kadar geldi ama arkadaşlarımız zaten bunu rüzgarın şiddetinden de öngördükleri için gidiş yönünü oraya gerekli tedbirlerini aldılar. Yani herhangi bir sıkıntılı durum hiçbir şekilde olmadı. Henüz alanı inceleyip geldim. Yaklaşık bizim tahminimize göre etkilenen alandan bahsediyorum. Bunun altını çiziyorum biliyorsunuz. Etkilenen alanla yanan alan aynı şey değil. Yaklaşık 700 hektarlık bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Bunu arkadaşlarımız daha sonrasında netleştirecekler alan çalışmasıyla. Ancak bunun başka bir yönü de var. 18 Haziran'da yanılmıyorsam bir önceki yangın. onun sanki devamı niteliğinde gibi oldu. Dolayısıyla onunla da birleştirdiğimizde büyük bir alan maalesef etkilenmiş oldu. Yine her zamanki gibi söylediğim husus herkesin üzerine düşeni yapmak durumunda. Vatandaşlarımız, kurumlar, kuruluşlar kimler varsa bu son olsun diyelim artık bundan sonrası için herkesin üstün hassasiyetini tekrar istirham ediyorum" şeklinde konuştu.

14Boluda orman yangını sürüyor: İzmirde başlayan yangın yerleşim yerlerine sıçradı Yollar kapatıldı

Meteorolojik veriler 3 günde yüksek risk olduğunu söylüyor. Biz tüm kamu kuruluşlarımız olarak bu 3 gün için alarmdayız. Düşük nem, yüksek rüzgar ve hava sıcaklığı... Bunlar yangın oluşması için ortam oluşturan unsurlar.

15700 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ

700 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ

Bakan Yumaklı Çanakkale'deki yangının yol kenarındaki elektrik direğinin patlaması sonucu çıktığını açıkladı. Bakan Yumaklı "700 hektarlık bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Arkadaşlarımız daha sonra alan çalışması ile netleştirecekler. 18 Haziran'daki yangının devamı niteliğinde gibi oldu. Onunla da birleştirdiğimizde büyük bir alan etkilenmiş oldu. Bu son olsun artık bundan sonrası için herkesin hassasiyetini istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

16İZMİRDE ORMAN YANGINI YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI

İZMİR'DE ORMAN YANGINI YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI

İzmir, Manisa ve Bolu'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında dün çıkan orman yangını ise kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, "Meteorolojik veriler önümüzdeki 3 gün orman yangınları için yüksek risk olduğunu söylüyor. Biz tüm kamu kuruluşlarımız olarak bu 3 gün için alarmdayız" dedi. Öte yandan İzmir Karşıyaka'daki yangın öğlen saatlerinde etkisini artırarak yerleşim yerlerine vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangın nedeniyle kapatılan yollarla ilgili açıklama yaptı.

17YOLLAR KAPATILDI

YOLLAR KAPATILDI

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Alevler, tahliye edilen Doğançay ve Sancaklı mahallelerine ulaştı. İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangında, alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi.

18Boluda orman yangını sürüyor: İzmirde başlayan yangın yerleşim yerlerine sıçradı Yollar kapatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Yamanlar'da devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Doğançay Mahallesi ile Sancaklı Mahallesi’ne gidilen yollar trafiğe kapatılmıştır. Yeni Girne Caddesi üzerinden Zübeyde Hanım Mahallesi’ne gidişler kapatılmış olup Otoyola zorunlu istikamet verilmektedir. Baş Pehlivan Karaali Caddesi üzeri tenis kortları istikametine doğru trafik akımı kapatılmıştır. Bayraklı Toki'ler 6. Etap’da yangın konutlara ulaşmış olup bu istikamete giden yollar kapatılmıştır." denildi.

19Boluda orman yangını sürüyor: İzmirde başlayan yangın yerleşim yerlerine sıçradı Yollar kapatıldı

Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken, bölgeye takviye ekipler gönderildi. Alevlere 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

20Boluda orman yangını sürüyor: İzmirde başlayan yangın yerleşim yerlerine sıçradı Yollar kapatıldı

Manisa'nın Gördes ilçesinde yangın söndürme çalışmaları sürerken, bu kez Yunusemre ilçesinde alevler yükseldi. Akgedik Mahallesi'ndeki ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.İhbarla olay yerine orman ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin 11.15'te yapıldığı yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 2 arazöz, 1 su ikmal, 3 dozer ekibi ile müdahale ediliyor.