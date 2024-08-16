Bolu'da orman yangını sürüyor: İzmir'de başlayan yangın yerleşim yerlerine sıçradı! Yollar kapatıldı

BOLU VE KARŞIYAKA YANGINLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yangının kontrol altına alındığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale-Eceabat Büyükanafarta'da dün sabah 09.51'de başlayan yangın. İlk etapta arkadaşlarımız 3 dakika içerisinde müdahale ettiler. 9 uçak, 12 helikopter, 69 kara aracı ve 450 personelle direkt olarak müdahale başladı. Bunun yanı sıra yine Valiliğimiz, AFAD, diğer kolluk güçleri, yerel yönetimler, belediyelerin destekleriyle birlikte bu müdahale o saatten itibaren başlamış oldu. Gece boyunca devam etti. Dün gece söylemiştim en son çalışmalar iyiye gidiyor, inşallah güzel haberi vereceğim diye. Dolayısıyla bu mücadele meyvesini verdi ve an itibarıyla Çanakkale-Eceabat yangınının kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum. Manisa-Gördes'teki yangın kırsal alandan başlayıp ormanlık alana geçmişti. Burada bir parantez açmak istiyorum. 14 Ağustos tarihinde başlayan orada başka bir yangın vardı. O kontrol altına alınmıştı. Ancak bölgeden yaklaşık 8 kilometre ileride yeni bir yangın daha başladı orada. Hem nemin düşük olması hem yüksek şiddette rüzgar sebebiyle ki yaklaşık 70 kilometre ve üzeri ölçüldü zaman zaman. Burada da yangın büyüdü. Arkadaşlarımız burada da alevlerle mücadele ediyorlar. Burada da 5 uçak, 10 helikopter, 74 kara aracı ve 443 personelle müdahale ettik. Orada da gece boyunca mücadeleler ve müdahaleler devam etti. An itibarıyla yüzde yüz kontrol altına alındı diyemiyoruz. Çünkü çok küçük bir yer kaldı. Orada da biraz rüzgar var. Kısmen kontrol altına alındı. Ancak gün içerisinde inşallah burada güzel haberi vereceğiz. Diğer yangın Bolu'da idi. Göynük, Bekirfakılar'da bu yangın 12.41'de meydana geldi. İlk müdahale 12.56'da gerçekleştirildi. İlk andan itibaren 8 helikopter, 105 kara aracı ve 536 personel sevk edildi buraya. Diğer yangınlarda olduğu gibi gece boyunca buraya da müdahale devam etti. Yine günün ağarması ile birlikte takviye hava araçları ile birlikte müdahale devam ediyor. Orayla ilgili şu anda kısmı ya da tamamen bir kontrol söyleyemiyoruz. Ancak çalışmaların iyiye gittiğini söyleyebilirim. Biraz da bitki örtüsünün farklı yapıda olması sebebiyle aslında yanan alanla çıkan duman arasında bir orantısızlık var. Bu açıdan belki farklı görünebilir ama arkadaşlarımız şu anda oraya müdahaleye devam ediyorlar. Çok fazla büyümeden kontrol altına alacağız inşallah. Ben de biraz sonra buradan Bolu'ya geçmiş olacağım. Oradaki çalışmalara nezaret etmek ve incelemek için. İzmir Karşıyaka'da da arkadaşlarımızın müdahalesi devam ediyor yine. Orada da bir sorun olacağını öngörmüyoruz. Ancak gün içerisinde orayla ilgili de diğer yangınlara nispeten daha küçük boyutta olması sebebiyle fazla detay vermeyeceğim. Ancak gün içerisinde yine bunu arkadaşlarımız bildirmiş olacak" dedi.