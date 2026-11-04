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Bolu Abant’ta yeni sezon başladı: 1 milyon yavru alabalık için ilk sağım gerçekleştirildi!

04.11.2026 - 16:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu’nda 2027 yılı üretim sezonu resmen açıldı. Yeni sezonun ilk sağım işleminin gerçekleştirildiği tesiste, önümüzdeki yıl için 1 milyon yavru alabalık üretimi hedefleniyor.

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1Bolu Abant’ta yeni sezon başladı: 1 milyon yavru alabalık için ilk sağım gerçekleştirildi!

Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu’nda, 2027 yılı balıklandırma çalışmaları kapsamında ilk sağım gerçekleştirildi.

2Bolu Abant’ta yeni sezon başladı: 1 milyon yavru alabalık için ilk sağım gerçekleştirildi!

Yeni üretim sezonunun başladığı istasyonda, gelecek yıl için 1 milyon yavru alabalık üretimi hedefleniyor.

3Bolu Abant’ta yeni sezon başladı: 1 milyon yavru alabalık için ilk sağım gerçekleştirildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Abant Alabalık Üretim İstasyonu’nda çalışmalar başladı.

4Bolu Abant’ta yeni sezon başladı: 1 milyon yavru alabalık için ilk sağım gerçekleştirildi!

2027 yılı için belirlenen 1 milyon yavru alabalık üretim hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen ilk sağım işlemiyle yeni sezonun startı verildi. İstasyonda yürütülecek üretim çalışmalarının, belirlenen hedef doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

5Bolu Abant’ta yeni sezon başladı: 1 milyon yavru alabalık için ilk sağım gerçekleştirildi!

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla su kaynaklarının balıklandırılması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

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