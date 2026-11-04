Bolu Abant’ta yeni sezon başladı: 1 milyon yavru alabalık için ilk sağım gerçekleştirildi!

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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Abant Alabalık Üretim İstasyonu’nda çalışmalar başladı.