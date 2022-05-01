Bodrum'dan 4 dönüm arsa alan Tan Taşçı kolladı sıvadı!

"Ben daha çok doğada yaşamayı seviyordum, İstanbul’dan ara ara kaçıyordum. Beni daha mutlu ediyor daha var oluyorum orada hissediyorum bunu. Şehir beni biraz yoruyor ama bunu herkese hadi atlayın köylere gidelim gibi değil ama bende çok güzel çalışıyor, tavsiye ederim."