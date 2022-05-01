Bodrum'dan 4 dönüm arsa alan Tan Taşçı kolladı sıvadı!
'BÖYLE HAYRANLIK OLMAZ'
Daha önce de saplantılı hayranı nedeniyle zor günler geçiren Tan Taşçı, takip edildiğini söylerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuştu. Şarkıcı, verdiği ifadesinde bir şahsın her konserine geldiğini, her yerde kendisini izlediğini ve durumu abarttığı için artık korktuğunu söylemişti.
"ÇOK KORKTUK"
Savcılık, Taşçı'nın ihbarı sonrası tacizci hayranının kimliğini tespit etmek üzere soruşturma başlatmıştı. Şarkıcı, saçlarıyla yüzünü kapattığını belirttiği hayranıyla ilgili yaşadığı olayı, "Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımla eğlenmek için şehir dışına çıktık. O kadın aracıyla bizi takip etmiş. Bir anda önümüze çıktığı zaman hepimiz çok korktuk" diye anlatmıştı. Şikayet sonrası kimliği belirlenen genç kadın ifade vermişti.
"HAYATIMIZI TEHLİKEYE ATTILAR"
Tan Taşçı, bu olanlardan yaklaşık iki yıl sonra bir sıkıntı daha yaşadı. 1 ay önce Ankara’da konser veren ve sahne sonrası aracıyla yola çıkan ünlü şarkıcıyı hayranları trafikte takip etmişti. Yaşadığı olay karşısında sinirlenen Tan Taşçı, “Böyle hayranlık olamaz” diye isyan etmişti. Şarkıcı paylaşımında; "Konser çıkışı arabamızı takip eden, önümüzde fren yapan, otobanda hayatımızı tehlikeye atan araçları, yetkili mercilere şikayet edeceğiz. Böyle hayranlık olamaz, yok artık ya!" ifadelerini kullandı.