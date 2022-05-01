Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinBodrum'dan 4 dönüm arsa alan Tan Taşçı kolladı sıvadı!
HaberlerMagazin Haberleri Bodrum'dan 4 dönüm arsa alan Tan Taşçı kolladı sıvadı!
• 01 Mayıs 2022 - 12:16 • Son Güncelleme:

Bodrum'dan 4 dönüm arsa alan Tan Taşçı kolladı sıvadı!

Tan Taşçı, İstanbul'dan ayrılıp Bodrum'a yerleşmişti. "Bazı insanlar şehir insanı bazı insanlar benim gibi kırsal insanı" diyen şarkıcı, Bodrum Gümüşlük’ten 4 dönüm arsa almıştı. Taşçı, hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

• 01 Mayıs 2022 - 12:16 • Son Güncelleme:
1Bodrumdan 4 dönüm arsa alan Tan Taşçı kolladı sıvadı
ABONE OL

Tan Taşçı vegan beslenme biçimini benimsedi; yani hayvansal gıdaları hayatından çıkardı. Ünlü şarkıcı Bodrum Gümüşlük’ten geçen yıl aldığı 4 dönümlük arsanın üzerinde bir ‘vegan kafe’ açmaya hazırlanıyor.

2Bodrumdan 4 dönüm arsa alan Tan Taşçı kolladı sıvadı

Bir süredir yogayla ilgilenen şarkıcı, yaz sezonunda kapılarını açacak mekanında yoga kampları da düzenleyecek.

3Bodrumdan 4 dönüm arsa alan Tan Taşçı kolladı sıvadı

Tan Taşçı aynı yerde bir de stüdyo kurmuş ve hatta “Gayrı” adını verdiği yeni şarkısını da burada hazırlamış. İsmail Bayrak/Hürriyet

4BÖYLE HAYRANLIK OLMAZ

'BÖYLE HAYRANLIK OLMAZ'

Daha önce de saplantılı hayranı nedeniyle zor günler geçiren Tan Taşçı, takip edildiğini söylerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuştu. Şarkıcı, verdiği ifadesinde bir şahsın her konserine geldiğini, her yerde kendisini izlediğini ve durumu abarttığı için artık korktuğunu söylemişti.

5ÇOK KORKTUK

"ÇOK KORKTUK"

Savcılık, Taşçı'nın ihbarı sonrası tacizci hayranının kimliğini tespit etmek üzere soruşturma başlatmıştı. Şarkıcı, saçlarıyla yüzünü kapattığını belirttiği hayranıyla ilgili yaşadığı olayı, "Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımla eğlenmek için şehir dışına çıktık. O kadın aracıyla bizi takip etmiş. Bir anda önümüze çıktığı zaman hepimiz çok korktuk" diye anlatmıştı. Şikayet sonrası kimliği belirlenen genç kadın ifade vermişti.

6HAYATIMIZI TEHLİKEYE ATTILAR

"HAYATIMIZI TEHLİKEYE ATTILAR"

Tan Taşçı, bu olanlardan yaklaşık iki yıl sonra bir sıkıntı daha yaşadı. 1 ay önce Ankara’da konser veren ve sahne sonrası aracıyla yola çıkan ünlü şarkıcıyı hayranları trafikte takip etmişti. Yaşadığı olay karşısında sinirlenen Tan Taşçı, “Böyle hayranlık olamaz” diye isyan etmişti. Şarkıcı paylaşımında; "Konser çıkışı arabamızı takip eden, önümüzde fren yapan, otobanda hayatımızı tehlikeye atan araçları, yetkili mercilere şikayet edeceğiz. Böyle hayranlık olamaz, yok artık ya!" ifadelerini kullandı.

7İSTANBULU TERK ETTİ

İSTANBUL'U TERK ETTİ

'Ağla ağla', 'Benim gibi olmayacak', 'Rica ederim' gibi şarkılarla şöhreti yakalayan Tan Taşçı, İstanbul'dan ayrılıp Bodrum'a yerleşmişti. "Bazı insanlar şehir insanı bazı insanlar benim gibi kırsal insanı" diyen şarkıcı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

8Bodrumdan 4 dönüm arsa alan Tan Taşçı kolladı sıvadı

"Ben daha çok doğada yaşamayı seviyordum, İstanbul’dan ara ara kaçıyordum. Beni daha mutlu ediyor daha var oluyorum orada hissediyorum bunu. Şehir beni biraz yoruyor ama bunu herkese hadi atlayın köylere gidelim gibi değil ama bende çok güzel çalışıyor, tavsiye ederim."

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Serdar Ortaç zor günler geçiriyor! Mehmet Ali Erbil'in önerisiyle o tedaviye başladı

Serdar Ortaç zor günler geçiriyor! Mehmet Ali Erbil'in önerisiyle o tedaviye başladı

Gülşen'den yeni paylaşım! 'Balmumu heykelini yapmaları lazım'

Gülşen'den yeni paylaşım! 'Balmumu heykelini yapmaları lazım'

Bodrum'dan 4 dönüm arsa alan Tan Taşçı kolladı sıvadı!

Bodrum'dan 4 dönüm arsa alan Tan Taşçı kolladı sıvadı!

Cansu Dere'den dikkat çeken açıklamalar! 'Aşkın sonsuza dek süreceğini sanmak...'

Cansu Dere'den dikkat çeken açıklamalar! 'Aşkın sonsuza dek süreceğini sanmak...'