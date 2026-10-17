Bodrum’da üreticiye dev yerel destek: Bodrum Belediyesi 104 üreticiden 62,5 ton yeşil mandalin satın aldı!

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Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ziraat Mühendisi Ercan Pehlivan ise yeşil mandalinin farklı endüstrilerde kullanılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.Pehlivan, yeşil mandalinden dondurma, dondurulmuş dilim meyve, dondurularak kurutulmuş meyve ve meyve suyu gibi ürünler elde edilebildiğini belirtti. Bu kapsamda, donuk meyve suyu karışımları alanında faaliyet gösteren Easy Mix Türkiye'ye 62,5 ton yeşil mandalin sevk edildiğini kaydeden Pehlivan, bu yıl ilk kez meyve suyunun yanı sıra aroma ve uçucu yağ gibi katma değerli ürünlerin de değerlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.