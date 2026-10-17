Bodrum’da üreticiye dev yerel destek: Bodrum Belediyesi 104 üreticiden 62,5 ton yeşil mandalin satın aldı!
Bodrum Belediyesi, bölgenin simgesi ve coğrafi işaretli tarımsal değeri olan Bodrum mandalininin katma değerini yükseltmek ve üreticilerin emeğini korumak amacıyla yeşil hasat alımlarını tamamladı. Bodrum Belediyesi Gıda AŞ ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen alım kampanyasında, 8 ayrı mahalleden 104 yerel üreticiden toplam 62 ton 500 kilogram yeşil mandalin satın alındı. Toplanan ürünler Herodot Kültür Merkezi'nde özenle paketlenerek endüstriyel sanayi üretimine sevk edildi.
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Bodrum Belediyesi Gıda AŞ ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Bahçelievler, Bitez, Dereköy, Gündoğan, İslamhaneleri, Müskebi, Turgutreis ve Yalıkavak mahallelerinde yeşil hasat yapıldı. Üreticilerden alınan mandalinler, Herodot Kültür Merkezi'nde paketlenerek endüstriyel üretimde değerlendirilmek üzere gönderildi.
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yeşil hasat uygulamasının üreticilerin emeğinin korunması ve mandalina bahçelerinin yaşatılması açısından önemli olduğunu belirtti. Mandalinci, coğrafi işaretli Bodrum mandalininin gelecek nesillere aktarılması ve ekonomik değerinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ziraat Mühendisi Ercan Pehlivan ise yeşil mandalinin farklı endüstrilerde kullanılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.Pehlivan, yeşil mandalinden dondurma, dondurulmuş dilim meyve, dondurularak kurutulmuş meyve ve meyve suyu gibi ürünler elde edilebildiğini belirtti. Bu kapsamda, donuk meyve suyu karışımları alanında faaliyet gösteren Easy Mix Türkiye'ye 62,5 ton yeşil mandalin sevk edildiğini kaydeden Pehlivan, bu yıl ilk kez meyve suyunun yanı sıra aroma ve uçucu yağ gibi katma değerli ürünlerin de değerlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.
İşleme sonrasında ortaya çıkan posanın hayvan yemi üretiminde kullanılabildiğini belirten Pehlivan, böylece meyvenin farklı bileşenlerinin ekonomiye kazandırıldığını ve sıfır atık anlayışına katkı sağlandığını dile getirdi. Pehlivan, Bodrum mandalininin yalnızca olgunlaştığında değil, yeşil, sarı ve turuncu gelişim dönemlerinde de farklı ürünlerin üretiminde kullanılabildiğini belirterek bu sayede üreticiler için yeni ekonomik fırsatlar oluştuğunu söyledi. Bodrum Belediyesi, yerel üreticileri desteklemek, mandalina bahçelerini korumak ve Bodrum mandalininin katma değerini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürecek.