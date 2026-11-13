Bodrum’a 513 milyon TL’lik yatırım! Atıksu sistemi baştan aşağı yenileniyor

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Projenin bir diğer önemli ayağını ise arıtılan suyun yeniden değerlendirilmesi oluşturuyor. Bu kapsamda 11 bin metre gri su hattı imalatı yapılırken Bitez Mahallesi'ne 500 metreküp kapasiteli gri su deposu inşa edilecek.Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi'nde günlük 30 bin metreküp kapasiteyle arıtılacak atıksudan saniyede 300 litre su yeniden kullanıma kazandırılacak. Elde edilen su, MUSKİ tarafından park, bahçe ve yeşil alanların sulanmasında kullanılacak, vatandaşların talepleri doğrultusunda sulama ihtiyaçları için de kullanıma sunulacak. Böylece yaklaşık 300 hektarlık alan, yani 420 futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisi sulanarak içme suyu kaynakları üzerindeki baskı azaltılacak ve mevcut su kaynaklarının korunmasına önemli katkı sağlanacak.