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Bitlis'te hasat yaklaşırken iyi haber geldi! Rekolte, rekor düzeyde olacak

20.07.2025 - 09:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak : BİTLİS (İHA) -

Bitlis’in ceviz üretimiyle öne çıkan köklü ilçesi Adilcevaz’da, hasat yaklaşırken üreticinin umudu da artıyor. Adilcevaz'da bu yıl ceviz rekoltesinin rekor düzeye ulaşması beklenirken üreticiler hastalık ihtimalinden korkuyor.

1Bitlis'te hasat yaklaşırken iyi haber geldi! Rekolte, rekor düzeyde olacak

Bitlis'in ilçesi Adilcevaz'da tescilli ceviz fidanı sayısı 150 bine ulaşırken, mevcut 50 bin civarındaki ağaçla birlikte toplamda 200 binden fazla ceviz ağacı bu yılki üretime katkı sunacak.

2Bitlis'te hasat yaklaşırken iyi haber geldi! Rekolte, rekor düzeyde olacak

Bu artış, bölgedeki üreticilerin beklentilerini de önemli ölçüde yükseltti. Hem sırıkla hem de makinelerle yapılan hasat yöntemleri, kalite ve verimlilikte ciddi artış sağladı.

3Bitlis'te hasat yaklaşırken iyi haber geldi! Rekolte, rekor düzeyde olacak

Üreticilerden Vahit Alkan, mevcut durumda rekolte beklentisinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Ancak özellikle bakteriyel yanıklık ve antraknoz hastalıklarının verim artışını sınırlayabileceğine dikkat çeken Alkan, bu hastalıklarla etkin mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

4Bitlis'te hasat yaklaşırken iyi haber geldi! Rekolte, rekor düzeyde olacak

İnce kabuklu, iri taneli ve yüksek yağ oranına sahip olan ve tescilli ürün statüsüne sahip Adilcevaz cevizi, yalnızca yerelde değil, ulusal ve uluslararası pazarda da güçlü konumunu korudu. Tescilli marka değeri sayesinde üreticiler, ürünlerini daha avantajlı fiyatlarla pazarlama fırsatı buluyor.