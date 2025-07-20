Bitlis'te hasat yaklaşırken iyi haber geldi! Rekolte, rekor düzeyde olacak
Kaynak : BİTLİS (İHA) -
Bitlis’in ceviz üretimiyle öne çıkan köklü ilçesi Adilcevaz’da, hasat yaklaşırken üreticinin umudu da artıyor. Adilcevaz'da bu yıl ceviz rekoltesinin rekor düzeye ulaşması beklenirken üreticiler hastalık ihtimalinden korkuyor.
Bu artış, bölgedeki üreticilerin beklentilerini de önemli ölçüde yükseltti. Hem sırıkla hem de makinelerle yapılan hasat yöntemleri, kalite ve verimlilikte ciddi artış sağladı.
Üreticilerden Vahit Alkan, mevcut durumda rekolte beklentisinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Ancak özellikle bakteriyel yanıklık ve antraknoz hastalıklarının verim artışını sınırlayabileceğine dikkat çeken Alkan, bu hastalıklarla etkin mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.
İnce kabuklu, iri taneli ve yüksek yağ oranına sahip olan ve tescilli ürün statüsüne sahip Adilcevaz cevizi, yalnızca yerelde değil, ulusal ve uluslararası pazarda da güçlü konumunu korudu. Tescilli marka değeri sayesinde üreticiler, ürünlerini daha avantajlı fiyatlarla pazarlama fırsatı buluyor.