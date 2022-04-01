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GalatasarayBiri Galatasaray'ı San Marino'ya benzetti diğeri kulübü soymuşlar dedi!
HaberlerGalatasaray Haberleri Biri Galatasaray'ı San Marino'ya benzetti diğeri kulübü soymuşlar dedi!
• 01 Nisan 2022 - 10:55 • Son Güncelleme:

Biri Galatasaray'ı San Marino'ya benzetti diğeri kulübü soymuşlar dedi!

Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından Galatasaray'daki sıcak gelişmeleri yorumlayan iki ünlü yorumcudan Uğur Mele sarı kırmızılı kulübü San Marino'ya benzetirken, Hıncal Uluç ise 'kulübü soymuşlar' ifadeleri camiada ses getirdi.

• 01 Nisan 2022 - 10:55 • Son Güncelleme:
1Biri Galatasarayı San Marinoya benzetti diğeri kulübü soymuşlar dedi
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Spor yazarı Uğur Meleke, Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesine dair değerlendirmelerini Hürriyet Gazetesi'nde kaleme aldı.

2Biri Galatasarayı San Marinoya benzetti diğeri kulübü soymuşlar dedi

San Marino, enteresan bir ülke. Futbol milli takımının, Türkiye’de çok ciddi bir sempatizan kitlesi var. Nisan 2004’te futbol tarihlerindeki tek galibiyeti Lihtenştayn’a karşı aldıklarında 33 bin San Marinoludan daha fazla Türk’ün o zaferi kutladığını söyleyebilirim rahatlıkla!

3Biri Galatasarayı San Marinoya benzetti diğeri kulübü soymuşlar dedi

Ancak sadece 61 kilometrekare yüzölçümlü bu küçük ülkenin adını biz sadece 9-0 yenildikleri milli maçlarla duysak da, onların çok daha dikkat çekici özellikleri var. Ve belki de bunların en önemlisi, birçok akademisyene göre Dünyanın en güçlü demokrasi anlayışına sahip olmaları. 500 yılı aşkın bir geçmişi olan Avrupa’nın en eski anayasası yürürlükte. Yürütme görevini iki yüzbaşı üstleniyor. Ve her altı ayda bir seçimler yenileniyor. Dünyada devlet başkanının bu kadar sık değiştiği başka bir ülke yok...

4Biri Galatasarayı San Marinoya benzetti diğeri kulübü soymuşlar dedi

Hafta sonu Galatasaray Kulübü’ndeki gelişmeleri izleyince San Marino’nun yüksek demokrasi anlayışı geldi aklıma doğrusu. Ülkede hâlâ demokrasinin bu denli güçlü hissedildiği, iradenin blok halinde tahakküm altına alınmadığı kurumlar olduğunu görmek gurur verici. Bu demokrasi şöleninden dolayı canı gönülden tebrik ediyorum Galatasaray Kulübü’nü.

5Biri Galatasarayı San Marinoya benzetti diğeri kulübü soymuşlar dedi

Ancak Galatasaray’ın tüm başkanlarını adeta Demokles’in kılıcı gibi sürekli canlı tutan bu “idari ibra” kurumunun da birtakım soru işaretleri barındırdığını itiraf etmeliyim. Sanırım ilk olarak şu tespiti yaparsak yanılmış olmayız:

6Biri Galatasarayı San Marinoya benzetti diğeri kulübü soymuşlar dedi

Galatasaray’da başkanlar üç yıllık seçiliyormuş gibi görünüyorlar. Ama aslında 1 yıllık seçiliyorlar. Çünkü kongrenin mevcut yönetimi her sene idari ibrasızlık yoluyla indirme opsiyonu var. Acaba bu durumun süper demokratik avantajlarının yanı sıra, birtakım dezavantajları da olabilir mi?

7Biri Galatasarayı San Marinoya benzetti diğeri kulübü soymuşlar dedi

Her yıl görevlerine son verilme ihtimali olan yönetimler, uzun vadeli projelere imza atabilirler mi? Kulüp bu kadar sık başkan değiştirirse, bu idari ve mali bir istikrarsızlığa yol açar mı?

8Biri Galatasarayı San Marinoya benzetti diğeri kulübü soymuşlar dedi

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Işıtan Gün'ün açıklamalarını ve Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri yorumladı.

9Biri Galatasarayı San Marinoya benzetti diğeri kulübü soymuşlar dedi

Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesi, Galatasaray'daki çirkin bir alışkanlığın sonucudur. Bir grup çirkin üye, ibrayı santaj olarak kullanıyor! Resmen santaj mekanizması. Burak'ta ibra etmezseniz giderim dedi. Ben Burak'ın kalmasını isteyenlerdendim.

10Biri Galatasarayı San Marinoya benzetti diğeri kulübü soymuşlar dedi

Ben, Burak Elmas'a "seni ibra etmeyecekler, istifa edip güçlü bir yönetimle seçime gir" dedim. Tercih etmedi. Bile bile ladese girdi.

11Biri Galatasarayı San Marinoya benzetti diğeri kulübü soymuşlar dedi

Bunlardan daha önemli birşey var. Işıtan Gün'ün yaptığı açıklama. Bu açıklama, Türk futbolunu mahkemelere düşürmesi gereken bir açıklama! Burak Elmas, bir ara bir açıklama yapmıştı menajerlerin aldığı komisyonlarla ilgili. Ben de o zaman bu işin sonu hayra alamet değil demiştim. Şimdi Işıtan, o açıklamanın kendisi tarafından yapılan bir araştırmaya dayandığını söyledi.

12Biri Galatasarayı San Marinoya benzetti diğeri kulübü soymuşlar dedi

Işıtan isim vermemiş ama öyle şeyler demiş ki bu menajer müessesesinin Türkiye'yi nasıl soyduğunu anlatıyor! Kulüplerin içinde teknik direktör ve başkanlar düzeyinde menajerlerle işbirliği yapanlar olduğunu anlatıyor!

13Biri Galatasarayı San Marinoya benzetti diğeri kulübü soymuşlar dedi

Işıtan Gün'ün bu yazısı, gazetelerin spor sayfalarında değil birinci sayfalarında manşet olmalı. Türk futbolunun ne kadar kirlendiğini anlatıyor. Bu yazı üzerine dava açmayacak bir savcı düşünemiyorum ben! Bunun içinde her türlü kirlilik yazılı. Biz de isimler yazılı değil ama Burak Elmas'a verilen raporda isimler yazılı! Bu isimleri Burak Elmas ve Işıtan biliyorlar! Bu, Galatasaray Kulübe kaydedilmiş demektir.

14Biri Galatasarayı San Marinoya benzetti diğeri kulübü soymuşlar dedi

Ben buradan Burak Elmas'a sordum. Becali denen Romen'in adı çok geçiyor, ondan kaç transfer yapıldı ve ona ne kadar ödendi diye sordum. Şimdi o Becali Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ediyor peki o Becali'yi şikayet ettiren kim? İstanbul'da ki adamı! Galatasaray'a en çok oyuncu satan menajer bindiği dalı keser mi Galatasaray'ı mahkemeye verip? işte bunlar çok karmaşık işler. Savcılar Işıtan Gün konusunda soruşturma açmalı, ortada bir soygun ve işbirliği var!

15Biri Galatasarayı San Marinoya benzetti diğeri kulübü soymuşlar dedi

 

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