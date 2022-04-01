Biri Galatasaray'ı San Marino'ya benzetti diğeri kulübü soymuşlar dedi!
Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından Galatasaray'daki sıcak gelişmeleri yorumlayan iki ünlü yorumcudan Uğur Mele sarı kırmızılı kulübü San Marino'ya benzetirken, Hıncal Uluç ise 'kulübü soymuşlar' ifadeleri camiada ses getirdi.
Spor yazarı Uğur Meleke, Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesine dair değerlendirmelerini Hürriyet Gazetesi'nde kaleme aldı.
Ancak sadece 61 kilometrekare yüzölçümlü bu küçük ülkenin adını biz sadece 9-0 yenildikleri milli maçlarla duysak da, onların çok daha dikkat çekici özellikleri var. Ve belki de bunların en önemlisi, birçok akademisyene göre Dünyanın en güçlü demokrasi anlayışına sahip olmaları. 500 yılı aşkın bir geçmişi olan Avrupa’nın en eski anayasası yürürlükte. Yürütme görevini iki yüzbaşı üstleniyor. Ve her altı ayda bir seçimler yenileniyor. Dünyada devlet başkanının bu kadar sık değiştiği başka bir ülke yok...
Hafta sonu Galatasaray Kulübü’ndeki gelişmeleri izleyince San Marino’nun yüksek demokrasi anlayışı geldi aklıma doğrusu. Ülkede hâlâ demokrasinin bu denli güçlü hissedildiği, iradenin blok halinde tahakküm altına alınmadığı kurumlar olduğunu görmek gurur verici. Bu demokrasi şöleninden dolayı canı gönülden tebrik ediyorum Galatasaray Kulübü’nü.
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Işıtan Gün'ün açıklamalarını ve Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri yorumladı.
Bunlardan daha önemli birşey var. Işıtan Gün'ün yaptığı açıklama. Bu açıklama, Türk futbolunu mahkemelere düşürmesi gereken bir açıklama! Burak Elmas, bir ara bir açıklama yapmıştı menajerlerin aldığı komisyonlarla ilgili. Ben de o zaman bu işin sonu hayra alamet değil demiştim. Şimdi Işıtan, o açıklamanın kendisi tarafından yapılan bir araştırmaya dayandığını söyledi.
Işıtan Gün'ün bu yazısı, gazetelerin spor sayfalarında değil birinci sayfalarında manşet olmalı. Türk futbolunun ne kadar kirlendiğini anlatıyor. Bu yazı üzerine dava açmayacak bir savcı düşünemiyorum ben! Bunun içinde her türlü kirlilik yazılı. Biz de isimler yazılı değil ama Burak Elmas'a verilen raporda isimler yazılı! Bu isimleri Burak Elmas ve Işıtan biliyorlar! Bu, Galatasaray Kulübe kaydedilmiş demektir.
Ben buradan Burak Elmas'a sordum. Becali denen Romen'in adı çok geçiyor, ondan kaç transfer yapıldı ve ona ne kadar ödendi diye sordum. Şimdi o Becali Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ediyor peki o Becali'yi şikayet ettiren kim? İstanbul'da ki adamı! Galatasaray'a en çok oyuncu satan menajer bindiği dalı keser mi Galatasaray'ı mahkemeye verip? işte bunlar çok karmaşık işler. Savcılar Işıtan Gün konusunda soruşturma açmalı, ortada bir soygun ve işbirliği var!