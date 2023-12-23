Birden fazla virüs vuruyor! Tehlikeyi açıkladı, hasta sayısı iki katına çıktı
Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, üst solunum yolları enfeksiyonları hastalıklarında artış olduğunu ve acil servise başvuran hastaların sayısının 2 katına çıktığını belirterek, "Virüs potpurisi yaşıyoruz" dedi.
Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)
• 23 Aralık 2023 - 10:39 • Son Güncelleme:
Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)
• 23 Aralık 2023 - 10:39 • Son Güncelleme: