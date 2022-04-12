Bircan Bali ile Ömer Gezen'den şaşırtan karar! Nikah tazeleyecekler...
"Söylemezsem Olmaz" programının sunucularından Bircan Bali, Eylül 2019'da avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturmuştu. Çift, Ağustos 2020'de de kızları Saygı Karen'i kucaklarına almıştı. Evliliklerinin başından beri boşanma iddiaları ortaya atılan Bircan Bali ve Ömer Gezen, her seferinde bu iddiaları yalanlasa da geçen yıl mart ayında yollarını ayırmıştı. YouTube'da yayınlanan programında kızı Saygı'nın babası Ömer Gezen'i ağırlayan ve "Beni aldattın mı?" sorusunu yönelten 34 yaşındaki sunucu, üç yıl önce nikah masasına oturduğu avukat hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen bir itirafa imza attı.
'Söylemezsem Olmaz' sunucularından Bircan Bali, kendi YouTube kanalı için hazırladığı 'Bircan'ın Gözünden' programında, geçtiğimiz ay Ömer Gezen'i konuk etmişti. Bali, eşine merak ettiği her soruyu açıkça sormuştu.
"BENİ ALDATTIN MI?"
Bali ile tanışma sürecinden bahseden Gezen, "Ferman Toprak ağabeyime selamlar. Onun eşi Hilal ablanın doğum gününde tanıştık" demişti. Eşinin en sevmediği huyunu söyleyen Gezen, "Kötü yemek yapıyor. Sen bana soğanlı pirinç pilavı yedirdin. Kızmak yok, her şey şeffaf konuşacaktık" ifadelerini kullanmıştı.
Gezen, "Beni hiç aldattın mı?" sorusuna, tek kelimelik cevap vermiş ve "Hayır" demişti. "Benimle evlenmeye nasıl karar verdin?" sorusu üzerine de "Her şey kendiliğinden gelişti. Karar vererek planlı, programlı yaptığımız bir şey değildi" şeklinde konuşmuştu.
Ünlü sunucu, 2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturmuş, Mart 2021'de ise tek celsede boşandıklarını açıklamıştı. Saygı adını verdikleri bir kızları olan Bali ve Gezen'in, ayrılıktan kısa süre sonra barıştığı ortaya çıktı.
BOŞANMA DİLEKÇESİNİ İMZALAMAMIŞ!
Bali, "Eşim avukat. Anlaşmalı bir boşanma gerçekleştirdiğimizi sanıyordum. Fakat eşim 15 gün içerisinde boşanma dilekçesini imzalamamış. Yani aslında bizim nikâhımız düşmemiş. Boşanmadık ama bir nikah tazeleme yapacağız herhalde. Olursa da yazın olacak" açıklamasını yaptı.
"EVLİ GİTTİM, BEKAR GELDİM"
Bircan Bali, sunuculuğunu yaptığı olduğu magazin programında, Ömer Gezen ile boşandığını duyurmuştu. Mahkeme dolayısıyla canlı yayına geç kaldığını belirten Bali, "Evli gittim, bekar geldim. Saygı çerçevesinde bitti. Bir tedbir kararı var sadece ben açıklama yapabilirim" demişti.