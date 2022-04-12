Bircan Bali ile Ömer Gezen'den şaşırtan karar! Nikah tazeleyecekler...

"BENİ ALDATTIN MI?"

Bali ile tanışma sürecinden bahseden Gezen, "Ferman Toprak ağabeyime selamlar. Onun eşi Hilal ablanın doğum gününde tanıştık" demişti. Eşinin en sevmediği huyunu söyleyen Gezen, "Kötü yemek yapıyor. Sen bana soğanlı pirinç pilavı yedirdin. Kızmak yok, her şey şeffaf konuşacaktık" ifadelerini kullanmıştı.



Gezen, "Beni hiç aldattın mı?" sorusuna, tek kelimelik cevap vermiş ve "Hayır" demişti. "Benimle evlenmeye nasıl karar verdin?" sorusu üzerine de "Her şey kendiliğinden gelişti. Karar vererek planlı, programlı yaptığımız bir şey değildi" şeklinde konuşmuştu.