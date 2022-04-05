Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinBir set aşkı daha gerçeğe dönüştü! Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç birlikteliğini ilan etti...
HaberlerMagazin Haberleri Bir set aşkı daha gerçeğe dönüştü! Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç birlikteliğini ilan etti...
• 05 Nisan 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:

Bir set aşkı daha gerçeğe dönüştü! Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç birlikteliğini ilan etti...

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde birlikte rol alan Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç'ın set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Karadeniz turunu tamamlayan Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç rotasını Batum'a çevirdi. İkili, sosyal medyadan aşklarını ilan etti.

• 05 Nisan 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:
1Bir set aşkı daha gerçeğe dönüştü Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç birlikteliğini ilan etti...
ABONE OL

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın ve Devrim Saltoğlu'nun rol aldığı 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin devamı 'Kıbrıs Zafere Doğru' oyuncularından Gülper Özdemir gönlünü rol arkadaşına kaptırdı.

2Bir set aşkı daha gerçeğe dönüştü Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç birlikteliğini ilan etti...

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinden rol arkadaşı olan genç oyuncular Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç aşklarını paylaşım ile duyurdu. Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç'ın arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü.

3Bir set aşkı daha gerçeğe dönüştü Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç birlikteliğini ilan etti...

Oyuncuların, projenin final yapmasından sonra sevgili olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık üç aydır birlikte olduğu öğrenilen Özdemir ile Aykaç, aşklarını Instagram'dan ilan etti.

4Bir set aşkı daha gerçeğe dönüştü Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç birlikteliğini ilan etti...

İlk zamanlar ilişkilerini saklayan ve gittikleri yerlerde ayrı ayrı paylaşım yapan oyuncular, Batum tatilinde sevgili olduklarını duyurdu. İkili, selfie yaptıkları kareyi sosyal medya hesaplarındaki sayfalarına taşıdı.

5Bir set aşkı daha gerçeğe dönüştü Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç birlikteliğini ilan etti...

Özdemir ve Aykaç, Batum tatilinden önce ise Karadeniz turu yaptı.

6OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADIĞINI ANLATTI

OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADIĞINI ANLATTI

32 yaşındaki Gülper Özdemir, oyunculuğa nasıl başladığını şu sözlerle anlatmıştı:

7Bir set aşkı daha gerçeğe dönüştü Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç birlikteliğini ilan etti...

"Frankfurt'ta öğrenciyken bir yandan garsonluk yapıyordum. O sırada Türk bir ajansın ekibiyle tanıştım. 'Yüzün çok güzel, fotoğraflarını versene' dediler. Ama sonra ne arayan oldu ne de soran. Üç sene geçti, artık New York'a gitmiştim. Bir cast direktörü o ajans üzerinden beni buldu. 'Filinta' isimli dizide başrol teklif ettiler. Tabii sektörü bilmediğim için 'Çekimlere haftada bir gelebilirim' dedim. Şartlarımız uymadı, üniversitemi yarıda bırakamazdım. Okulun bittiği sene Ay Yapım'dan haber geldi ve her şeyimi toplayıp İstanbul'a geldim."

8Bir set aşkı daha gerçeğe dönüştü Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç birlikteliğini ilan etti...

29 yaşındaki Mehmet Aykaç, adını Kırgın Çiçekler dizisi ile duyurmuştu.

9Bir set aşkı daha gerçeğe dönüştü Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç birlikteliğini ilan etti...

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu geçtiğimiz aylarda Kırgın Çiçekler dizisinden oyuncu arkadaşlarıyla bir araya geldikleri anlardan kareleri hayranlarıyla paylaşmıştı.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Hailey Baldwin hamile mi? Açıklama geldi...

Hailey Baldwin hamile mi? Açıklama geldi...

Melis Sezen: Derin bir yandan saatli bomba gibi

Melis Sezen: Derin bir yandan saatli bomba gibi

Şevval Şahin kombiniyle sosyal medyayı salladı! Kıyafeti bakın neye benzetildi...

Şevval Şahin kombiniyle sosyal medyayı salladı! Kıyafeti bakın neye benzetildi...

Bir set aşkı daha gerçeğe dönüştü! Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç birlikteliğini ilan etti...

Bir set aşkı daha gerçeğe dönüştü! Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç birlikteliğini ilan etti...