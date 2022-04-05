Bir set aşkı daha gerçeğe dönüştü! Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç birlikteliğini ilan etti...
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde birlikte rol alan Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç'ın set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Karadeniz turunu tamamlayan Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç rotasını Batum'a çevirdi. İkili, sosyal medyadan aşklarını ilan etti.
Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın ve Devrim Saltoğlu'nun rol aldığı 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin devamı 'Kıbrıs Zafere Doğru' oyuncularından Gülper Özdemir gönlünü rol arkadaşına kaptırdı.
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinden rol arkadaşı olan genç oyuncular Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç aşklarını paylaşım ile duyurdu. Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç'ın arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü.
"Frankfurt'ta öğrenciyken bir yandan garsonluk yapıyordum. O sırada Türk bir ajansın ekibiyle tanıştım. 'Yüzün çok güzel, fotoğraflarını versene' dediler. Ama sonra ne arayan oldu ne de soran. Üç sene geçti, artık New York'a gitmiştim. Bir cast direktörü o ajans üzerinden beni buldu. 'Filinta' isimli dizide başrol teklif ettiler. Tabii sektörü bilmediğim için 'Çekimlere haftada bir gelebilirim' dedim. Şartlarımız uymadı, üniversitemi yarıda bırakamazdım. Okulun bittiği sene Ay Yapım'dan haber geldi ve her şeyimi toplayıp İstanbul'a geldim."