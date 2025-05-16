Bir şehir onun başarı hikayesini konuşuyor: Hayata sıfırdan başladı, hizmetliyken kaptan oldu! 30 yıldır iki kent arasında mekik dokuyor

‘AZMİM VE HEVESİMLE KAPTANLIĞI ÖĞRENDİM’

Süleyman Erbil, feribotta işe başladıktan sonra temizlik, çay servisi ve halat bağlama işlerini yaptığını, ardından da azmi sayesinde kaptan olduğunu belirterek, "1992 yılında kapakçı olarak bu işe başladım. Özel feribot vardı burada. Ben de köyde çobanlık yapıyordum, daha doğrusu ne iş olsa onu yapıyordum. Feribot işçi arıyormuş. Çalışkan olduğumu çoğu kişi bildiği için beni önermişler. Ben de geldim kaptanla konuştum ve beni işe aldı. Feribotun temizlik işlerini yaptım, araç indirdim bindirdim, çay servisi yaptım, feribotun halatlarını kıyıya bağladım. Tüm işleri yaptıktan sonra da hep kaptanı izledim. Azmim ve hevesim sayesinde bu işi öğrendim ve 30 yıldır da kaptanlık yapıyorum. İnsanları taşımaktan dolayı da çok mutluyum. Hastasını taşımışım, işi olanı yetiştirmişim, sevenleri buluşturmuşum, cenaze taşımışım. Elimden geldiği kadar feribotta herkese yardımcı olmuşum. İşimi çok seviyorum. Sevmesem hizmetlilikten buraya gelmem ve yıllardır da bu işi yapmam" diye konuştu.