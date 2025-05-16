Bir şehir onun başarı hikayesini konuşuyor: Hayata sıfırdan başladı, hizmetliyken kaptan oldu! 30 yıldır iki kent arasında mekik dokuyor
Tunceli'de, 1992'de kentin Elazığ ile bağlantısını sağlayan feribotta hizmetli olarak işe başlayan, ardından aldığı eğitim ve sertifikalarla 1995’te kaptan olan Süleyman Erbil (56), 30 yıldır işini tutkuyla yapıyor. Her gün insanları evine, işine, hastaneye ve sevdiklerine kavuşturduğunu söyleyen Erbil, "1992 yılında işe başladım. Köyde garibandık, her işte çalışıyordum. Kaptanla konuştum, beni işe aldı. Azmim ve hevesim sayesinde bu işi öğrendim ve 30 yıldır kaptanlık yapıyorum. İnsanları taşımaktan dolayı çok mutluyum" dedi.
Serhat Ozan YILDIRIM/ÇEMİŞGEZEK (Tunceli), (DHA)
• 16 Mayıs 2025 - 13:28 • Son Güncelleme:
Serhat Ozan YILDIRIM/ÇEMİŞGEZEK (Tunceli), (DHA)
• 16 Mayıs 2025 - 13:28 • Son Güncelleme: