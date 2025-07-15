Bir şehir efsanesi: Terliyken soğuk su içme, hasta olursun!

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Bu durumun kişinin yetiştirilme tarzıyla alakalı olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Aslıhan Candevir, “Çocukluğumuzdan beri halk arasında ‘soğuk su içmeyin, hasta olursunuz’ tarzında yanlış bilgilerle karşılaşıyoruz. Yaz geldi ve şimdi de ‘terliyken soğuk su içmeyin’ şeklinde uyarılar oluyor. Ne yazık ki bunların hiçbirinin bilimsel bir altyapısı yok. Aksine terlemek sıvı kaybına neden olur. Bizim gibi sıcak ve nemli iklimlerde yaşayan insanların da en yararlı sıvı olan suya çok fazla ihtiyacı var. Suyu soğuk içmenin de bilinen bir zararı yok. Ancak bu nasıl büyüdüğünüzle de alakalıdır. Kişiler bazen hiç soğuk su içmeden büyüyor. Bu durumda belki kişi alışkın olmadığı için boğazı ağrır. Ama bu hastalandığı anlamına gelmez. Soğuk su içtiği için bir kişi hastalanmaz. Buna rahatlıkla halk arasındaki bir şehir efsanesi diyebiliriz” diye konuştu.