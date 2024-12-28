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GündemBir operasyon var bu gece! Polis Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat
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Bir operasyon var bu gece! Polis Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin gerçekleştirdiği tatbikat film sahnelerini aratmadı. Operasyonda yaralanan arkadaşlarını kurtaran timlerin görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı.

• 28 Aralık 2024 - 15:32 • Son Güncelleme:
• 28 Aralık 2024 - 15:32 • Son Güncelleme:
1Bir operasyon var bu gece Polis Özel Harekattan nefes kesen tatbikat

Hakkari Özel Harekat polislerinin gerçekleştirdiği tatbikat film sahnelerini aratmadı.

2Bir operasyon var bu gece Polis Özel Harekattan nefes kesen tatbikat

Operasyon sırasında yaralanan arkadaşlarını, sis bombalarının içerisinde kurtaran timlerim görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı.

3Bir operasyon var bu gece Polis Özel Harekattan nefes kesen tatbikat

Senaryo gereği operasyona giden timlerden biri yararlandı. Yaralan arkadaşlarını film sahnelerini aratmayan operasyonla çatışma içerisinden çıkarıp olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4Bir operasyon var bu gece Polis Özel Harekattan nefes kesen tatbikat

Özel Harekat Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabından paylaştığı tatbikat görüntüleri büyük beğeni topladı.