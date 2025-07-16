Bir kez diken 200 yıl meyvesini yiyor! 81 ilin tamamında yetişiyor, hem bahçede hem de saksıda oluyor
Bu ağacı bir kez diken yıllarca meyvesine para vermiyor. Uzun ömrü ve neredeyse altınla yarışır değerdeki meyvesiyle özellikle Aydınlıların en çok tercih ettiği meyve ağaçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Sadece büyük alanların değil, evlerin küçük bahçelerinin vazgeçilmesi durumunda. Hatta saksıda dahi yetiştirenler var.
Son yıllarda, doğal ve sağlıklı yaşam trendinin artmasıyla birlikte, pek çok kişi kendi bahçesine meyve ağaçları dikmeye başladı. Bu tercihlerin başında dayanıklılığı ve uzun ömrüyle bilinen incir ağacı geliyor. İncir, az bakım gerektiren, kuraklığa dayanıklı ve verimli bir meyve ağacı olarak biliniyor. Doğru şartlarda yetiştirildiğinde 200 yıla kadar meyve vermeye devam ediyor.
Bahçesinde incir ağacı olanlar, yaz aylarında taze incirlerin tadını çıkarırken, fazla ürünlerini kurutarak dört mevsim tüketmeye devam ediyor. Bu yönüyle hem sofralara sağlık hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. Uzmanlar, özellikle doğal yöntemlerle yetiştirilen incirin hem lezzet hem de besin değeri açısından oldukça zengin olduğunu belirtiyor. İncir ağacı, küçük alanlarda bile kolaylıkla yetiştirilebilen, doğaya uyumlu bir seçenek olarak da öne çıkıyor. Güneşli ve nemli alanları seven incir ağacı saksıda da yetiştirilebiliyor.
İncir ağacı, sıcak ve ılıman iklimleri tercih ediyor. Güneşli ve don riski düşük bölgelerde sağlıklı şekilde büyüyen incir, özellikle iyi drene edilmiş topraklarda daha verimli oluyor. Kuraklığa dayanıklı olmasına rağmen düzenli sulama meyve kalitesini artırıyor. Türkiye’de Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, incir yetiştiriciliği için ideal iklim ve toprak yapısına sahip bölgeler olarak öne çıkıyor.
Türkiye’nin en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’da da sezon hareketliliği devam ederken, incirde hasat ve ihracat tarihleri de belli oldu. Tüm semavi dinlerde kutsal meyve olarak tanımlanan, düşük kalorisiyle diyetlerde tavsiye edilen taze incirde hasat zamanı başladı. Aydın’da yetişen sarılop türü taze incir ve İngiliz Kraliyet Ailesinin sofralarını süsleyen Bursa Siyahı olarak tanımlanan siyah incir için ilk kesim ve ihraç tarihleri belli oldu. Alınan karara göre sarılop incir 17 Temmuz’da hasat edilebilecek, 18 Temmuz’da ise ihracatına izin verilecek. Siyah incirde de kesim tarihi 21 Temmuz, ihraç tarihi ise 22 Temmuz olarak belirlendi.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Bölgemizde üretimi yapılan Siyah ve Sarılop çeşidi taze incirin Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından Aydın ili ve ilçelerindeki emsal teşkil edecek bahçelerde yaptıkları incelemeler sonucunda genel özellikler, sınıf özellikleri ve olgunluk yönünden komisyon üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucuna göre bölgemizde yetişen sarılop çeşidi taze incirin dış kabuk rengi ve şeklinin, meyve içi etinin yeterli yeme olgunluğuna eriştiği tespit edildiğinden 17 Temmuz 2025 tarihinde kesimine ve 18 Temmuz 2025 tarihinde ihracatına, siyah taze incir çeşidi dış kabuk rengi ve şeklinin, meyve iç etinin yeterli yeme olgunluğuna eriştiği tespit edildiğinden 21 Temmuz 2025 tarihinde kesimine ve 22 Temmuz 2025 tarihinde de ihracatına izin verilmesi, komisyon tarafından uygun bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.