Bir kez diken 200 yıl meyvesini yiyor! 81 ilin tamamında yetişiyor, hem bahçede hem de saksıda oluyor

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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Bölgemizde üretimi yapılan Siyah ve Sarılop çeşidi taze incirin Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından Aydın ili ve ilçelerindeki emsal teşkil edecek bahçelerde yaptıkları incelemeler sonucunda genel özellikler, sınıf özellikleri ve olgunluk yönünden komisyon üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucuna göre bölgemizde yetişen sarılop çeşidi taze incirin dış kabuk rengi ve şeklinin, meyve içi etinin yeterli yeme olgunluğuna eriştiği tespit edildiğinden 17 Temmuz 2025 tarihinde kesimine ve 18 Temmuz 2025 tarihinde ihracatına, siyah taze incir çeşidi dış kabuk rengi ve şeklinin, meyve iç etinin yeterli yeme olgunluğuna eriştiği tespit edildiğinden 21 Temmuz 2025 tarihinde kesimine ve 22 Temmuz 2025 tarihinde de ihracatına izin verilmesi, komisyon tarafından uygun bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.