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Bingöl'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden genç doktor ve eşinin hikayesini duyanlar hüzne boğuldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada, yolculardan Osman Zeki Tuncel (26) ve eşi Emine Tuncel (20) öldü, 16 kişi yaralandı. Doktor olan Osman Zeki Tuncel’in yeni atandığı belirtildi. Vefat eden çiftin 1 yıl önce evlendiği ve doktor Osman Zeki Tuncel'in bir okulda düzenlenen müzik etkinliğindeki görüntüleri ortaya çıktı.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)
• 24 Aralık 2024 - 16:50 • Son Güncelleme:
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)
• 24 Aralık 2024 - 16:50 • Son Güncelleme:
1Bingöldeki otobüs kazasında hayatını kaybeden genç doktor ve eşinin hikayesini duyanlar hüzne boğuldu

Kaza, 00.30 sıralarında Karlıova ilçesi Kümbet köyü yakınında meydana geldi. Rize’nin Çayeli ilçesinden Mersin’e giden plakası öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada, yolculardan Osman Zeki Tuncel ve eşi Emine Tuncel hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

2Bingöldeki otobüs kazasında hayatını kaybeden genç doktor ve eşinin hikayesini duyanlar hüzne boğuldu

Tuncel çiftinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Osman Zeki Tuncel’in doktor olduğu ve yeni atandığı öğrenildi.

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazaya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, “Erzurum- Bingöl yolu Karlıova ilçesi Kümbet köyü mevkiinde personel dahil 23 yolcusuyla Çayeli Mersin seferini yapan bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, saat 00:20 sularında kar yağışı ve buzlanma sebebiyle devrilmiş, maalesef 2 vatandaşımız vefat etmiştir.

4Bingöldeki otobüs kazasında hayatını kaybeden genç doktor ve eşinin hikayesini duyanlar hüzne boğuldu

Yaralı 16 yolcumuzun tedavilerine Karlıova Devlet Hastanesinde başlanmış olup, durumlarına göre Bingöl Devlet Hastanesine nakledileceklerdir.

5Bingöldeki otobüs kazasında hayatını kaybeden genç doktor ve eşinin hikayesini duyanlar hüzne boğuldu

Vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, kederli aileleri ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

61 YIL ÖNCE EVLENMİŞLER

1 YIL ÖNCE EVLENMİŞLER

Hayatını kaybeden Osman Zeki ve Emine Tuncel çiftinin, cenazesi memleketleri Elazığ'ın Akçakiraz beldesine getirildi. Çift, Akçakiraz Mezarlığı önünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde yan yana defnedildi.

7Bingöldeki otobüs kazasında hayatını kaybeden genç doktor ve eşinin hikayesini duyanlar hüzne boğuldu

Çiftin yaklaşık bir yıl önce evlendiği, Rize'ye gezmeye gittiği ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği, ayrıca pratisyen hekim Osman Zeki Tuncel'in yaklaşık 3 ay önce Arıcak Devlet Hastanesine atandığı öğrenildi.

8SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, ataması yeni gerçekleşen doktor Osman Zeki Tuncel ile ilgili üzücü bir detay da gün yüzüne çıktı.

9Bingöldeki otobüs kazasında hayatını kaybeden genç doktor ve eşinin hikayesini duyanlar hüzne boğuldu

Tuncel'in yakın zamanda arkadaşlarıyla birlikte bir okulda düzenlenene bir müzik etkinliğinden görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüde, doktor Tuncel'in flüt çaldığı görülüyor.

10‘EŞİ, ÖĞRETMENDİ’

‘EŞİ, ÖĞRETMENDİ’

Kazada hayatını kaybeden Emine Tuncel’in (20) öğretmen olduğunu belirten Vali Usta, “Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte, yolcularımıza ve şoförlerimize uyarıda bulunmak istiyorum. Gizli buzlanma ile karşı karşıyayız. Özellikle Erzurum-Bingöl arasındaki yol hayati tehlike arz eden bölümler içeriyor.

11Bingöldeki otobüs kazasında hayatını kaybeden genç doktor ve eşinin hikayesini duyanlar hüzne boğuldu

Otobüs şoförleri ve özel araç sahiplerinin çok dikkatli olmalarını istiyorum. Kazaya dair bir detay olarak, yeni pratisyen hekim doktor arkadaşımız ve eşi Elazığlıydı ve ikisi de kazada hayatını kaybetti. Erkek doktor arkadaşımızın eşi, öğretmen olup şu anda görev yapmamaktaydı. Bu üzücü olayda genç yaşta kaybettiğimiz iki pırıl pırıl insanımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve eğitim camiasına başsağlığı diliyorum” diye konuştu