Bingöl'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden genç doktor ve eşinin hikayesini duyanlar hüzne boğuldu

Otobüs şoförleri ve özel araç sahiplerinin çok dikkatli olmalarını istiyorum. Kazaya dair bir detay olarak, yeni pratisyen hekim doktor arkadaşımız ve eşi Elazığlıydı ve ikisi de kazada hayatını kaybetti. Erkek doktor arkadaşımızın eşi, öğretmen olup şu anda görev yapmamaktaydı. Bu üzücü olayda genç yaşta kaybettiğimiz iki pırıl pırıl insanımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve eğitim camiasına başsağlığı diliyorum” diye konuştu