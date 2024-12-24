Bingöl'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden genç doktor ve eşinin hikayesini duyanlar hüzne boğuldu
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada, yolculardan Osman Zeki Tuncel (26) ve eşi Emine Tuncel (20) öldü, 16 kişi yaralandı. Doktor olan Osman Zeki Tuncel’in yeni atandığı belirtildi. Vefat eden çiftin 1 yıl önce evlendiği ve doktor Osman Zeki Tuncel'in bir okulda düzenlenen müzik etkinliğindeki görüntüleri ortaya çıktı.
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)
• 24 Aralık 2024 - 16:50 • Son Güncelleme:
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)
• 24 Aralık 2024 - 16:50 • Son Güncelleme: