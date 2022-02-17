Bige Önal'ın telaşlı hali dikkat çekti! 'Sevgililer Günü' açıklaması...

Önal, "İki saat falan tahlil bekleyeceğiz. Ondan sonra da ameliyat olacak. Çok korkuyorum şu an. Çok gergin bir gün geçiriyorum. Bana da ameliyata gireceğini yeni söylediler. Köpeğime bir şey olup olmayacağını bilmediğim için çok endişeliyim" diye konuştu.