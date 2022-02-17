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MagazinBige Önal'ın telaşlı hali dikkat çekti! 'Sevgililer Günü' açıklaması...
HaberlerMagazin Haberleri Bige Önal'ın telaşlı hali dikkat çekti! 'Sevgililer Günü' açıklaması...
• 17 Şubat 2022 - 09:34 • Son Güncelleme:

Bige Önal'ın telaşlı hali dikkat çekti! 'Sevgililer Günü' açıklaması...

Oyuncu çift Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, geçtiğimiz temmuz ayında altı yıllık ilişkilerini sessiz sedasız sonlandırmıştı. Ekim sonunda barışan ikiliden Önal, Zekeriyaköy'deki bir veterinerde görüntülendi. Köpeği için geldiğini söyleyen oyuncu, '14 Şubat Sevgililer Günü' hakkında konuştu.

• 17 Şubat 2022 - 09:34 • Son Güncelleme:
1Bige Önalın telaşlı hali dikkat çekti Sevgililer Günü açıklaması...
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Geçtiğimiz temmuz ayında altı yıllık ilişkilerini sessiz sedasız sonlandıran oyuncu çift Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, ilişkilerine bir şans vermiş ve barışmıştı.

2TELAŞLI HALİ DİKKAT ÇEKTİ

TELAŞLI HALİ DİKKAT ÇEKTİ

İlişkileri konusunda ketum davranan çiftten Bige Önal, Zekeriyaköy'deki bir veterinerde objektiflere yansıdı. Telaşlı hareket eden oyuncu, köpeğinin sağlık sorunu yaşadığını söyledi.

3Bige Önalın telaşlı hali dikkat çekti Sevgililer Günü açıklaması...

Önal, "İki saat falan tahlil bekleyeceğiz. Ondan sonra da ameliyat olacak. Çok korkuyorum şu an. Çok gergin bir gün geçiriyorum. Bana da ameliyata gireceğini yeni söylediler. Köpeğime bir şey olup olmayacağını bilmediğim için çok endişeliyim" diye konuştu.

4GÜZEL BİR GÜN GEÇİRDİK

"GÜZEL BİR GÜN GEÇİRDİK"

Ardından kendisi gibi oyuncu Aras Bulut İynemli ile ilişkisi hakkında da konuşan 32 yaşındaki Bige Önal, Sevgililer Günü ile ilgili açıklama yaptı.

5Bige Önalın telaşlı hali dikkat çekti Sevgililer Günü açıklaması...

"Sevgililer Günü çok güzel geçti" diyen güzel oyuncu, "Aras (Bulut İynemli) iyileşti, güzel bir gün geçirdik" ifadelerini kullandı.

6KORONAYA YAKALANDI

KORONAYA YAKALANDI

Öte yandan Cumhuriyet'in 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı bir sinema projesi için hazırlık yapan Aras Bulut İynemli, birkaç hafta önce koronavirüse yakalanmıştı.

7Bige Önalın telaşlı hali dikkat çekti Sevgililer Günü açıklaması...

Zekeriyaköy'deki evinde karantinaya giren ve hastalığı hafif atlatan 31 yaşındaki yakışıklı oyuncu, kısa sürede sağlığına kavuştu.

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