• 17 Şubat 2022 - 09:34 • Son Güncelleme:
Bige Önal'ın telaşlı hali dikkat çekti! 'Sevgililer Günü' açıklaması...
Oyuncu çift Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, geçtiğimiz temmuz ayında altı yıllık ilişkilerini sessiz sedasız sonlandırmıştı. Ekim sonunda barışan ikiliden Önal, Zekeriyaköy'deki bir veterinerde görüntülendi. Köpeği için geldiğini söyleyen oyuncu, '14 Şubat Sevgililer Günü' hakkında konuştu.
• 17 Şubat 2022 - 09:34 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz temmuz ayında altı yıllık ilişkilerini sessiz sedasız sonlandıran oyuncu çift Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, ilişkilerine bir şans vermiş ve barışmıştı.
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"GÜZEL BİR GÜN GEÇİRDİK"
Ardından kendisi gibi oyuncu Aras Bulut İynemli ile ilişkisi hakkında da konuşan 32 yaşındaki Bige Önal, Sevgililer Günü ile ilgili açıklama yaptı.
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