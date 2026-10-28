Beyoğlu'nda gece yarısı korku dolu anlar! 5 katlı metruk bina çöktü, bitişikteki binalar da zarar gördü
28.10.2026 - 08:06Güncellenme Tarihi:
Beyoğlu’nda 5 katlı metruk bina çöktü. Bitişiğindeki binaya da zarar veren binanın enkazında yürütülen arama çalışmaları tamamlandı.
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Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak’ta saat 01.30 sıralarında 5 katlı metruk bina, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çöken bina, bitişiğindeki binaya da zarar verdi.
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Enkaz altında birinin bulunma ihtimaline karşı arama çalışması başlatıldı. AFAD ve UMKE ekiplerinin katıldığı çalışmalarda arama kurtarma köpekleri de kullanıldı.
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Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından, ilk belirlemelere göre enkaz altında kimsenin bulunmadığı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Arama çalışmaları sonlandırılırken, enkaz kaldırma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edileceği belirtildi