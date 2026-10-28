Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBeyoğlu'nda gece yarısı korku dolu anlar! 5 katlı metruk bina çöktü, bitişikteki binalar da zarar gördü
HaberlerGündem Haberleri Beyoğlu'nda gece yarısı korku dolu anlar! 5 katlı metruk bina çöktü, bitişikteki binalar da zarar gördü

Beyoğlu'nda gece yarısı korku dolu anlar! 5 katlı metruk bina çöktü, bitişikteki binalar da zarar gördü

28.10.2026 - 08:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Beyoğlu’nda 5 katlı metruk bina çöktü. Bitişiğindeki binaya da zarar veren binanın enkazında yürütülen arama çalışmaları tamamlandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Beyoğlu'nda gece yarısı korku dolu anlar! 5 katlı metruk bina çöktü, bitişikteki binalar da zarar gördü

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak’ta saat 01.30 sıralarında 5 katlı metruk bina, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çöken bina, bitişiğindeki binaya da zarar verdi.

2Beyoğlu'nda gece yarısı korku dolu anlar! 5 katlı metruk bina çöktü, bitişikteki binalar da zarar gördü

Enkaz altında birinin bulunma ihtimaline karşı arama çalışması başlatıldı. AFAD ve UMKE ekiplerinin katıldığı çalışmalarda arama kurtarma köpekleri de kullanıldı.

3Beyoğlu'nda gece yarısı korku dolu anlar! 5 katlı metruk bina çöktü, bitişikteki binalar da zarar gördü

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından, ilk belirlemelere göre enkaz altında kimsenin bulunmadığı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Arama çalışmaları sonlandırılırken, enkaz kaldırma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edileceği belirtildi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi