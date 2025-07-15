Beylikdüzü zehirlenme paniği! Depoya giden zehirlendi, ambulanslar üst üste geldi
15.07.2025 - 16:43Güncellenme Tarihi:
Kaynak : Vehbi DEMİR - Veysel TİMDU / İSTNBUL (DHA)-
İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan bir sitedeki binanın su deposunda yapılan tadilat çalışmaları sırasında kimyasal madde kaynaklı bir olay meydana geldi. Olayda, kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 2’si itfaiye eri toplam 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik önlemleri kapsamında binada yaşayanlar tahliye edilirken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Yetkililer, olay yerinde güvenliği sağlamak ve olası riskleri ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Olay, saat 14.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, sitede bulunan 15 katlı binanın su deposu olarak kullanılan bodrum katında yapılan tadilat çalışması sırasında 2 kişi kimyasal maddeden zehirlendi.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri binayı tahliye etti.
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Zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiyi depodan çıkarmak için içeri giren 2 itfaiye eri ile binada bulunan 1 kişi kokudan etkilendi.
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Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı 5 kişiyi hastaneye kaldırdı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.