Beyazlayan saçı tarihe karıştıracak gelişme! Ağır stres, anemi ve kanser hastaları...

Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato: "Stresin vücudumuzda hemen hemen etki etmediği bir organ bulunmuyor. Saçların da bundan etkilenmesi çok doğal. Sadece tatil değil, meditasyon, doğada bir yürüyüş hatta hobilere zaman ayırmanın da doğrudan olmasa da dolaylı yönden etkileri görülebiliyor. Ancak bu herkes için geçerli bir durum değil. Yani saçı beyazlayan biri tatile çıkınca saçları eski haline dönmeyecek. Çok küçük bir kesimde fark edilen bir durum bu. Net olan şey stres ile başa çıkmayı öğrenmeliyiz. Belki bunu başarırsak bizde o küçük azınlığın içine girebiliriz."