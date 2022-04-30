Beyazlayan saçı tarihe karıştıracak gelişme! Ağır stres, anemi ve kanser hastaları...
Saç beyazlaması pek çok insanın sorunu. Peki beyazlayan saçın eski rengine dönme ihtimali var desek? "Filmlerdeki gibi bir gecede saçların beyazlaması da mümkün" diyen uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Her ne kadar saç beyazlaması olağan bir durum olsa da pek çok kişi saçında beyaz görmek istemiyor. Ancak hayatının bir döneminde kaçınılmaz olarak yaşıyor. Saç beyazlamasının pek çok nedeni bulunuyor. Değişen yaşam şartlarının getirdiği streste bunlardan biri. Stres düzeyi arttıkça saç beyazlaması hızlanıyor. Siz de strese bağlı saç beyazlaması sorunuyla karşı karşıyaysanız sakın üzülmeyin! Çünkü dünya çapında yapılan bir araştırma, strese bağlı saç beyazlaması sorunu yaşayanların stresin düzelmesiyle birlikte saç telinin eski rengine kavuştuğunu ortaya koydu
RAHATLANAN DÖNEMDE PİGMENT ARTIŞI OLUYOR
Saç beyazlaması, saça renk veren hücrelerin yeterli pigment üretememesine bağlı olarak görülüyor. Yapılan araştırmada, iki buçuk yıl boyunca takip edilen katılımcılardan alınan saç örnekleri kökten uca, yani koparıldığı günden geçmişe doğru incelendi.
Milimetrenin yirmide biri kalınlığındaki saç dilimleri yüksek çözünürlüklü tarayıcılarla görüntülendi. Bu sayede saçın tamamına bakıldığında fark edilemeyecek, saatlik stres geçişlerinin dahi fark edilebileceği hassasiyete ulaşıldı.
İncelenen katmanlarda katılımcıların stresli dönemlerinde pigment miktarında düşüş yani beyazlama bölgeleri, görüntülenirken tatile çıkma gibi rahatlanan dönemlerde ise pigment artışı ile saç telinin eski rengine kavuştuğu fark edildi.
Araştırma, saçlardaki beyazlamanın geri çevrilmesinin çoğunlukla genç ve orta yaştaki bireylerde ve az sayıda kılda gerçekleştiğini ortaya koydu. Buna rağmen deney, stresin yaşlanma sürecindeki etkisinin ve yaşlılığın bazı göstergelerinin durdurulabileceği, hatta geri çevrilebileceğini göstermesi açısından dikkat çekti.
'OLDUKÇA ZOR VE GARANTİSİ YOK'
Stres düzeyinin artmasıyla saç beyazlamasının hızlanmasının bilinen bir gerçek olduğunu aktaran Dermatoloji Uzmanı Dr. Şale Kutsal Yılmaz, “Bu bize stresin vücudunuz üzerindeki olumsuz etkilerini göstermek açısından çok iyi bir gösterge. Yani saçlardaki beyazlamalar bize stresin vücudumuzdaki diğer organlar üzerindeki olumsuz etkileri konusunda da bilgi verir.
Stres etkisiyle vücudun salgıladığı kimyasallar yaşlanma sürecini hızlandırarak saça renk veren hücrelere zarar verir, pigment üretimini yavaşlatır ve bu şekilde saçlardaki beyazlamalar hızlanır. Stres kontrolünün bu beyazlamaları yavaşlattığı bilinen bir durum. Ancak renk hücreleri üzerinde oluşan hasarın ve beyazlamanın geriye dönmesi oldukça zor ve garantisi yok” dedi.
Dermatolog Dr. Şale Kutsal Yılmaz: "Son zamanlarda bazı bilim adamları stresin düzelmesiyle saçlardaki bu grileşme sürecinin geriye dönebileceğini iddia ediyor. Bu iddia eğer saçlarda bu süreç geriye dönebilirse diğer yaşlanma etkileri de geri döndürülebilir mi gibi bir soruyu da beraberinde getiriyor. Şimdilik bu iddialar çok kesin olmasa da hepimiz için güzel bir hayal. İlerleyen zamanlarda bu konularda yapılacak araştırmalar bize daha kesin bilgiler verecek."
'BİR GECEDE SAÇ BEYAZLAYABİLİR'
"Aslında beyaz saç yoktur. Saç tellerinin rengini, saç kökündeki melanin pigmentlerini yapan hücreler verir” diyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Yasemin Fatih Amato da, “Genç bir saçta bu hücrelerin sayısı 1000-2000/mm2 adet civarındadır. Giderek melanin üreten hücre sayısı ve hücrelerin üretimi azalır, pigment yok olduğu zaman beyaz saç oluşur.
Her ne kadar saç beyazlaması olağan ve genetik bir olay olsa da ağır stres, ağır anemi, hipertiroidi, ağır endokrin hastalıklar, beslenme bozukluğu ve kanser hastalarında hızlı beyazlama söz konusu olabilir. Bazı ilaçlar saçın beyazlaşmasını hızlandırır. Türk filmlerine konu olmuş bir gecede beyaz saç görünmesi nadir de olsa görülür” diye konuştu.
Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato: "Stresin vücudumuzda hemen hemen etki etmediği bir organ bulunmuyor. Saçların da bundan etkilenmesi çok doğal. Sadece tatil değil, meditasyon, doğada bir yürüyüş hatta hobilere zaman ayırmanın da doğrudan olmasa da dolaylı yönden etkileri görülebiliyor. Ancak bu herkes için geçerli bir durum değil. Yani saçı beyazlayan biri tatile çıkınca saçları eski haline dönmeyecek. Çok küçük bir kesimde fark edilen bir durum bu. Net olan şey stres ile başa çıkmayı öğrenmeliyiz. Belki bunu başarırsak bizde o küçük azınlığın içine girebiliriz."
'TAMAMEN GENETİK ÖZELLİKLERLE İLGİLİ'
Bazı insanların saçlarının 20'li yaşlarda beyazlamaya başladığını, bazı insanların da 60 yaşında sayılı beyaz saçının olduğunu söyleyen Amato, “Bu durum genetik özelliklerle ilgili. Tam olarak ispatlanmamış olsa bile hormon tedavisi ile çok küçük de olsa saçın renginin geri gelme ihtimali bulunuyor. Onun dışında tedavisi veya önlemi de yok. Zaman zaman beslenme veya bakım ürünleriyle önlenebildiği öne sürülse de bunu kanıtlamak mümkün olmadı” ifadelerini kullandı. (Milliyet)