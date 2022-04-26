Beta Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener: Balkon demirlerinden sarkarken gördüm
'Beta' lakabıyla tanınan 31 yaşındaki rapçi Berk Bayındır, yaşadığı rezidansın 8. katından düşerek hayatını kaybetti. Bayındır'ın ölümü sonrası kız arkadaşı Simla Ener'den açıklama geldi. O sırada evde olan Beta Berk Bayındır’ın sevgilisi Simla Ener ifadesinde "Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm" dedi. Simla Ener daha sonra sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı.
Olay dün sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre “Beta” lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) sabah saatlerinde ikamet ettiği lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu’na götürüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.
“8’İNCİ KATTAN DÜŞMÜŞ”
Olayla ilgili konuşan mahalle esnaflarından Ali Öndin, “Kız arkadaşıyla mı sorunu vardı, ailesiyle mi vardı, tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8’inci kattan düşmüş. Kendisini pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. 30-35 yaşlarındaydı. Ben önce sesi duydum. Bir ses oldu sonra buraya geldiğimde üç dört kişi daha vardı. Ambulans geldi. Polise de ben haber verdim. Ama çoktan ölmüştü. Yanında zaten iki üç kişi vardı. Binanın güvenlik görevlileri de geldi. Yerde yatıyordu, hiç hareket yoktu. O bayan, arkadaşıymış zaten. Sağlıkçılar geldi sonrasında. Baktılar ama ölmüştü” dedi.
Büyük bir şok yaşayan rapçi Berk Bayındır’ın kız arkadaşı Simla Ener ise, “Bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum” diye konuştu.
“OĞLUMUN GELECEK KAYGILARI VARDI”
Oğlunun ölüm haberini alınca olay yerine koşan acılı baba Nezih Bayındır ise, “Oğlum Berk Bayındır “ Beta” olarak tanınıyordu kendi piyasasında. 31 yaşında gencecik bir fidan bu şekilde. Yalnız yaşıyordu, kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti. Dün biz ailecek beraberdik. Yemek yedik. İyiydi" dedi.
"OLAĞAN DIŞI HAREKETLERİ VARDI"
Şüpheli ölümün ardından ifade veren rapçinin sevgilisi şunları söyledi:
"3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Sabah uyandığımızda Berk'in olağan dışı hareketleri vardı. Balkona çıktı. Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm."
Beta lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır'ın bazı hayranları ise iddialara göre sosyal medyada sevgilisine tepki gösterdi. Beta Berk Bayındır’ın sevgilisi Instagram'dan da bir açıklama yaparak "Canımdan can koptu" dedi.
"DİĞER YARIMIN GİDİŞİNİ GÖRDÜM"
Simla Ener konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Kötü iddiaları ya da çirkin düşünceleri umursayacak kadar bile halim yok. Sadece Berk'imin sevenleri için yazmak zorunda hissediyorum. Ben çığlığımı sessizce atabiliyorum. Güçlü olmak ve Berk ile birbirimize verdiğimiz sözleri tutmak onun eksik bıraktığı yerden yerine getirmeye çalışmaktan başka derdim yok. Unutulması mümkün olmayan bu olaya şahit oldum diğer yarımın gidişini gördüm."